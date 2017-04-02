25 Kasım 2016 Cuma, 09:25:09 | Güncelleme: 02 Nisan 2017 Pazar, 10:30:45
Müzayede ile ev alan adam, garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı
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Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme olanağınız yok.
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İşte tam da bu kural bazı kişilerin hayatını değiştirebiliyor.
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Bu ev de bu şekilde alınmıştı...
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Fakat alt katındaki garajda ilginç bir araç görünüyordu...
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Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!
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Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...
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Üstelik çok da eski görünmüyordu...
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Evin yeni sahibi bu olay karşısında oldukça şaşırdı.
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Çünkü artık klasik bir otomobili vardı!
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Araç garajdan çıkartıldı ve değişim için yolculuk başladı...
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TÜM PARÇALARINI SÖKÜP SIFIRDAN İNŞA ETTİ!
Mercedes 300 SL'i bütün parçalarını söküp sıfırdan inşaa etmek için uygun şekilde projelendiren otomobil ustası bir sanat eseri gibi aracının her bir karesini yeniden işledi ve ortaya kusursuz bir Mercedes 300 SL çıktı.
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İşte Mercedes 300 SL'in nereden nereye dedirtecek kareleri...
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15 BİN LİRAYA EFSANEYİ BAŞTAN YARATTI!
Satın aldıkları Şahin marka otomobili yenilemeye girişen iki genç 15 bin TL harcadı ve ortaya yepyeni bir otomobil çıkardı. İşte bir hurdanın 'Şahin'e dönüşünün o görüntüleri...
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Aydınlı otomobil ustası aylar önce uzun uğraşlar sonucu hurda Murat 131'i baştan yarattı, görenler gözlerine inanamadı. İşte Facebook'ta da yoğun olarak paylaşılan Murat 131'in küllerinden doğuşu...
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TÜRK USTALAR HURDA MURAT 131'İ BAŞTAN YARATTI!
Hurdadan aldıkları Murat 131'i baştan yarattılar...
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İşte o değişimin fotoğrafları...
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TÜRK USTALAR KARTAL'I BAŞTAN YARATTI!
Ancak ustalar, aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe sokmayacaklarını dile getirdiler.
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İşte o muhteşem değişim...
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EFSANE FIAT 500'ü SIFIR HALE GETİRDİ!
Fiat'ın efsane modellerinden 500 modelini restore eden adam, aracın değişimini adım adım kaydetti.
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Aldığı hurda halindeki aracı, önce tamamen söken adam, motoru bile kalmayan aracı baştan yarattı.