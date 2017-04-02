OTOMOBİL
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OTOMOBİL

Satın altığı evin garajından sürpriz çıktı!

25 Kasım 2016 Cuma, 09:25:09

Müzayede ile ev alan adam, garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

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    Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme olanağınız yok.

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