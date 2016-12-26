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Türk ustalar hurda Murat 131'i baştan yarattı!

25 Kasım 2016 Cuma, 09:25:09

Ellerindeki hurda Murat 131'i yenilemeye karar veren ustalar sonuçla herkesi şaşırttılar

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