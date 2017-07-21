En ilginç trafik kazaları

KİMSE NASIL OLDUĞUNA ANLAM VEREMEDİ
Çölün ortasında arabası sıkışan bu adamın yardımına yetkililer yetişti.
Ama hiç kimse kazanın nasıl olduğunu anlayamadı. İşte o kare...
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ABD'de bir sürücü fren yerine gaza basınca otomobiliyle havuzun içine düştü. 70 yaşlarındaki kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Olay ABD'nin Colorado eyaletindeki bir tatil köyünde yaşandı.
Sürücü fren yerine gaza basınca büyük bir hızla çitleri aştı. Havuzun içine düştü. Kadın sürücüyü çevredekiler kurtardı.
Hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi. Otomobilin de sadece lastiklerinin patladığı belirtiliyor.
Olayın ardından otomobilin çıkarılabilmesi için havuzun suyu boşaltıldı.