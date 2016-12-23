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Otomatik ve düz vites fiyat farkı en düşük otomobiller

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:36:39 HABERTURK.COM

İşte marka ve modellerine göre otomatik - düz vites otomobillerin en güncel fiyatları

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    CITROEN C Elysee 1.2 PURETECH 82HP M/T Benzinli Manuel

    Fiyatı: 53.000 TL

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    CITROEN C Elysee 1.2 PURETECH 82HP ETG Benzinli Otomatik

    Fiyatı: 60.000 TL

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    FORD Focus 1.6L Ti-VCT Benzinli Manuel

    Fiyatı: 64.665 TL

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