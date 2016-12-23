OTOMOBİL
Otomatik ve düz vites fiyat farkı en düşük otomobiller
22 Aralık 2016 Perşembe, 17:36:39 | Güncelleme: 23 Aralık 2016 Cuma, 10:09:24
HABERTURK.COM
İşte marka ve modellerine göre otomatik - düz vites otomobillerin en güncel fiyatları
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1
1
|
56
CITROEN C Elysee 1.2 PURETECH 82HP M/T Benzinli Manuel
Fiyatı: 53.000 TL
-
2
2
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56
CITROEN C Elysee 1.2 PURETECH 82HP ETG Benzinli Otomatik
Fiyatı: 60.000 TL
-
3
3
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56
FORD Focus 1.6L Ti-VCT Benzinli Manuel
Fiyatı: 64.665 TL
-
4
4
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56
FORD Focus 1.6L Ti-VCT Benzinli Otomatik
Fiyatı: 76.865 TL
-
5
5
|
56
HONDA HR-V 1.5L Elegance Benzinli Manuel
Fiyatı: 98,350 TL
-
6
6
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56
HONDA HR-V 1.5L Elegance Benzinli Otomatik
Fiyatı: 104,352 TL
-
7
7
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56
HONDA Jazz 1.3L Benzinli Elegance Manuel
Fiyatı: 72,053 TL
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8
8
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56
HONDA Jazz 1.3L Benzinli Elegance Otomatik
Fiyatı: 74,640 TL
-
9
9
|
56
HONDA Civic Sedan Benzinli 1.6 Elegance Manuel
Fiyatı: 81,385 TL
-
10
10
|
56
HONDA Civic Sedan Benzinli 1.6 Elegance Otomatik
Fiyatı: 83,764 TL
-
11
11
|
56
HYUNDAI i10 1.0 STYLE Benzinli Manuel
Fiyatı: 39.900 TL
-
12
12
|
56
HYUNDAI i10 1.0 STYLE Benzinli Otomatik
Fiyatı: 45.650 TL
-
13
13
|
56
HYUNDAI ACCENT BLUE 1.4 D-CVVT MODE PLUS Benzinli Manuel
Fiyatı: 58.950 TL
-
14
14
|
56
HYUNDAI ACCENT BLUE 1.4 D-CVVT MODE PLUS CVT Benzinli Otomatik
Fiyatı: 62.700 TL
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15
15
|
56
HYUNDAI Tucson 1.6 GDI STYLE Benzinli Manuel
Fiyatı: 85.700 TL
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16
16
|
56
HYUNDAI Tucson 1.6 GDI STYLE Benzinli Otomatik
Fiyatı: 90.500 TL
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17
17
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56
VOLKSWAGEN Polo 1.2 TSI BMT 90 PS Benzinli Manuel
Fiyatı: 54.100,00 TL
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18
18
|
56
VOLKSWAGEN Polo 1.2 TSI BMT 90 PS Benzinli Otomatik
Fiyatı: 59.800,00 TL
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19
19
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56
VOLKSWAGEN Golf 1.2 TSI BMT 110 PS Midline Plus Benzinli Manuel
Fiyatı: 67.700,00 TL
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20
20
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56
VOLKSWAGEN Golf 1.2 TSI BMT 110 PS Midline Plus Benzinli Otomatik
Fiyatı: 80.600,00 TL
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21
21
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56
VOLKSWAGEN Jetta 1.2 TSI BMT 105 PS Trendline Benzinli Manuel
Fiyatı: 66.900,00 TL
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22
22
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56
VOLKSWAGEN Jetta 1.2 TSI BMT 105 PS Trendline Benzinli Otomatik
Fiyatı: 78.600,00 TL
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23
23
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56
VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI BMT 125 PS Trendline Benzinli Manuel
Fiyatı: 88.800,00 TL
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24
24
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56
VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI BMT 125 PS Trendline Benzinli Otomatik
Fiyatı: 104.800,00 TL
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25
25
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56
SEAT Leon 1.2 TSI 110 HP S&S Style Benzinli Manuel
Fiyatı: 64.500 TL
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26
26
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56
SEAT Leon 1.2 TSI 110 HP DSG S&S Style Benzinli Otomatik
Fiyatı: 72.500 TL
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27
27
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56
SEAT Leon 1.6 TDI 110 HP S&S Style Dİzel Manuel
Fiyatı: 77.900 TL
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28
28
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56
SEAT Leon 1.6 TDI 110 HP DSG S&S Style Dizel Otomatik
Fiyatı: 90.500 TL
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29
29
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56
SEAT Toledo 1.4 TDI 90 HP S&S Style Dizel Manuel
Fiyatı: 79.300 TL
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30
30
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56
SEAT Toledo 1.4 TDI 90 HP DSG S&S Style Dizel Manuel
Fiyatı: 83.900 TL
-
31
31
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56
TOYOTA Yeni Corolla 1.6 Touch Benzinli Manuel
Fiyatı: 73,650 TL
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32
32
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56
TOYOTA Yeni Corolla 1.6 Touch Multidrive S Benzinli Otomatik
Fiyatı: 80,150 TL
-
33
33
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56
TOYOTA Auris 1.6 Active Benzinli Manuel
Fiyatı: 72,300 TL
-
34
34
|
56
TOYOTA Auris 1.6 Active Multidrive S Benzinli Otomatik
Fiyatı: 78,300 TL
-
35
35
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56
RENAULT Clio Icon 1.2 120 bg Benzinli Manuel
Fiyatı: 60.650 TL
-
36
36
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56
RENAULT Clio Icon 1.2 EDC 120 bg Benzinli Otomatik
Fiyatı: 65.750 TL
-
37
37
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56
RENAULT Megane HB Touch 1.5 dCi 110 bg Dizel Manuel
Fiyatı: 83.650 TL
-
38
38
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56
RENAULT Megane HB Touch 1.5 dCi EDC 110 bg Dizel Otomatik
Fiyatı: 90.150 TL
-
39
39
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56
RENAULT Kadjar Touch 1.5 dCi 110 bg Dizel Manuel
Fiyatı: 90.900 TL
-
40
40
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56
RENAULT Kadjar Touch 1.5 dCi EDC 110 bg Dizel Otomatik
Fiyatı: 101.300 TL
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41
41
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56
PEUGEOT 208 ACCESS 1.2 PureTech 82 hp Benzinli Manuel
Fiyatı: 51.400 TL
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42
42
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56
PEUGEOT 208 ACCESS 1.2 PureTech 82hp ETG5 S&S Benzinli Otomatik
Fiyatı: 56.400 TL
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43
43
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56
PEUGEOT 308 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp Manuel
Fiyatı: 75.900 TL
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44
44
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56
PEUGEOT 308 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT6 S&S Otomatik
Fiyatı: 81.900 TL
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45
45
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56
PEUGEOT 508 ACCESS 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Benzinli Manuel
Fiyatı: 106.000 TL
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46
46
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56
PEUGEOT 508 ACCESS 1.6 BlueHDI 120 HP EAT6 S&S Benzinli Otomatik
Fiyatı: 119.000 TL
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47
47
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56
OPEL Yeni Astra HB 1.4 Benzinli 150 HP MT6 Manuel
Fiyatı: 72.852 TL
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48
48
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56
OPEL Yeni Astra HB 1.4 Benzinli 150 HP AT6 S&S Otomatik
Fiyatı: 77.248 TL
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49
49
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56
SEAT Leon 1.2 TSI 110 HP S&S Style Benzinli Manuel
Fiyatı: 64.500 TL
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50
50
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56
SEAT Leon 1.2 TSI 110 HP DSG S&S Benzinli Style Otomatik
Fiyatı: 72.500 TL
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51
51
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56
SEAT Leon 1.6 TDI 110 HP S&S Style Dizel Manuel
Fiyatı: 77.900 TL
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52
52
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56
SEAT Leon 1.6 TDI 110 HP S&S Style Dizel Otomatik
Fiyatı: 90.500 TL
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53
53
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56
SEAT IBIZA 1.0 75 HP Reference Benzinli Manuel
Fiyatı: 44.400 TL
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54
54
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56
SEAT IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG S&S Style Benzinli Otomatik
Fiyatı: 59.900 TL
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55
55
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56
KIA Rio Sedan CONCEPT 1.4L Benzinli Manuel
Fiyatı: 56,800 TL
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56
56
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56
KIA Rio Sedan CONCEPT 1.4L Benzinli Otomatik
Fiyatı: 61,600 TL