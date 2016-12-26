OTOMOBİL HABERLERİ
26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
BMW
OTOMOBİL

BMW, Çin'deki 193 bin 611 aracını geri çağırıyor.

BMW, Çin'deki 193 bin aracını hava yastığındaki kusurlar nedeniyle geri çağırdı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 07:10:40 Güncelleme: 09:02:49 AA

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresince, araçların çağrılmasının hava yastığındaki kusurdan kaynaklandığını açıklandı.

Geri çağırmanın, 9 Aralık 2005 ile 23 Aralık 2011 arasında BMW China tarafından ithal edilen 168 bin 861 BMW 120i, 130i, 316i, 320i, 325i, 330i, 335i, X1, X3, X5, X6 ve M3 modellerini kapsadığı kaydedildi.

Ayrıca BMW Brilliance tarafından 12 Temmuz 2005 ile 31 Aralık 2011 arasında üretilen 24 bin 750 BMW 320i, 325i ve X1 serisi aracın da geri çağırıldığı ifade edildi.

Çağırma işlemine gelecek yıl ağustos ayından itibaren başlanacağı ve arızalı parçaların ücretsiz değiştirileceği bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Otomobil firmaları kampanya yarışında
OTOMOBİL

Yıl sonunun en özel kampanyalarında son günler!
Çinliler sıfırdan Lamborghini yaptılar!
OTOMOBİL

4 yıl boyunca uğraşıp Lamborghini yaptılar!
Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. oldu
OTOMOBİL

Türkiye o sıralamada 6. oldu
610 beygirlik Huracan’ın her bir beygiri 1000 Euro
OTOMOBİL

610 beygirlik canavar!
Temsa elektrikli otobüsleri 4'e çıkarıyor!
OTOMOBİL

Temsa elektrikli otobüsleri 4'e çıkarıyor!
Ehliyet için sağlık raporu ücretleriyle ilgili açıklama
OTOMOBİL

Ehliyetler için önemli açıklama!
ÖTV artışı 2. ele nur yağdırdı
OTOMOBİL

İKİNCİ ELE NUR YAĞDI!
Uber sürücüsüz araçlarını Arizona'ya taşıdı
OTOMOBİL

DEV ŞİRKET SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARINI ARİZONA'YA TAŞIDI!
ÖTV değişikliğiyle canlanan 2. el otoda dolandırıcılık uyarısı
OTOMOBİL

2. EL OTODA DOLANDIRICILIK UYARISI
BMW, Çin'deki 193 bin 611 aracını geri çağırıyor.
OTOMOBİL

OTOMOBİL DEVİ O ÜLKEDEKİ YÜZ BİNLERCE OTOMOBİLİNİ GERİ ÇAĞIRDI
Otomatik ve düz vites fiyat farkı en düşük otomobiller
OTOMOBİL

OTOMATİK VE DÜZ VİTES FİYAT FARKI EN DÜŞÜK OTOMOBİLLER
Tutuklu lüks araç ÖTV ile yıkanacak
OTOMOBİL

O ARAÇ SAHİPLERİNE İYİ HABER!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme