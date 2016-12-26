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Murat 131'in 40. yaş gününü kutladılar

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:45:24 İHA

40 yıl önce trafiğe çıkan Murat 131'in 40.yaş günü pastası tutkunları tarafından kesildi

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    Kimi hava durumuna göre kimi de keyfi istediğinde, kimi için "Yeşil Dev" kiminin de çocukluk hayali Ama hepsi için bir aşk, bir tutku. 40 yıl önce kontak çalıştıran Murat 131, 40'ıncı yılında yine tutkunları tarafından trafikte görücüye çıktı. 

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    Renk renk araçlarıyla konvoy halinde hareket eden sürücüler, ardından üzerinde ilk üretilen Murat 131 resmi bulunan yıldönümü pastalarını kesti. Sürücüler araçlarına olan bağlılıklarını ise şaşırtan cümlelerle anlattı.

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    Bursa'da 1976 tarihinde üretimine başlanılan Murat 131, günümüzde de tutkunları tarafından kullanılmaya devam ediyor. Tofaş İlk Klasik Otomobilciler Derneği (TİKOD) 1977'den 1983 yılına kadar üretilmiş Murat 131'in "Tstop" model kullanıcılarını bir araya getirdi.

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