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Buradaki bütün arkadaşlarımız bir aşkla bir gönül bağı ile araçlarına bağlı. Arabaya bindiğimiz zaman ister istemez insanın yüzünde bir tebessüm oluyor. Ben eşimle ilk tanıştığım zamanlarda eşim "ya o ya ben "diyordu. Bunu bile söylettiren bir araç. Bu bizim için bir aşk bir sevda. Artık ailemizde alıştı, benimsedi."