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OTOMOBİL

Fatih Altaylı ve Hakan Özenen'den 2016 model analiz!

31 Aralık 2016 Cumartesi, 01:47:57

Habertürk’ün iki otomobil uzmanı Fatih Altaylı ve Hakan Özenen, 2016 yılında kendi sınıflarında öne çıkan otomobilleri değerlendirdi

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    Seçmek zor çünkü artık hepsi çok iyi 

    Sicil amirimiz Habertürk Ekonomi Müdürü Yavuz Barlas “Abi yıl sonu geldi. Bütün yıl otomobilleri denedin. Gazetede bile otomobil almak isteyen sana soruyor. Onlarca mail geliyor. Senenin son günü için bize otomobil tercihlerini yazsana” diye kibar şekilde emredince, yazmak farz oldu.

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    Ama haddini bilen biri olarak bunu ancak Hakan Özenen gibi, otomotiv gazeteciliğinin en önemli ismi ile yapabileceğimi söyledim. Ancak hata ettiğimi kısa sürede anladım. Alman ekolünden gelen Hakan Özenen ile Fransız ekolünden gelen benim aramda bir uçurum vardı. Hakan birdenbire konuyu büyük bir ciddiyetle ele almaya başladı. Otomobilleri sınıf sınıf ayırmamız gerektiğini söyledi.

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    “Eyvallah” dedim ama Hakan’ın bunu fiyat, boy, en gibi pek çok fraklı kriterle bilimsel bir biçimde yapmak istemesi beni delirtti. Tabii sonunda işin piri o olduğu için, onun dediği şekilde bir değerlendirme, daha doğrusu “değerlendirmemsi” bir şey yaptık. Umarım faydalı olur.

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