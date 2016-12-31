Fatih Altaylı ve Hakan Özenen'den 2016 model analiz!

Seçmek zor çünkü artık hepsi çok iyi
Sicil amirimiz Habertürk Ekonomi Müdürü Yavuz Barlas “Abi yıl sonu geldi. Bütün yıl otomobilleri denedin. Gazetede bile otomobil almak isteyen sana soruyor. Onlarca mail geliyor. Senenin son günü için bize otomobil tercihlerini yazsana” diye kibar şekilde emredince, yazmak farz oldu.
Ama haddini bilen biri olarak bunu ancak Hakan Özenen gibi, otomotiv gazeteciliğinin en önemli ismi ile yapabileceğimi söyledim. Ancak hata ettiğimi kısa sürede anladım. Alman ekolünden gelen Hakan Özenen ile Fransız ekolünden gelen benim aramda bir uçurum vardı. Hakan birdenbire konuyu büyük bir ciddiyetle ele almaya başladı. Otomobilleri sınıf sınıf ayırmamız gerektiğini söyledi.
MİNİK SINIF
Bu kategoride benim ilk tercihim Citroen C1. Ebatları, konforu ve start donanımı çok iyi. Onu takip eden Smart. Çok güzel, çok şık ama ne yazık ki, iki kişilik ama donanım çok güzel ve şık. ne var ki, fiyatı bir üst sınıfın araçlarından bile yüksek. Üçüncü sıraya ise Hyundai i10’u koyuyorum.
KÜÇÜK SINIF
Zor segmentlerden biri. Tüm otomobiller birbirine çok yakın. Yine de Hyundai i20 biraz öne çıkıyor gibi. Tam Fransız üreticilerin iddialı olduğu segmentte Peugeot’nun 208’i aradan sıyrılıp ikinciliği alır. Polo yıllardır istikrarlı bir şekilde bu segmenti domine ediyor. Ama yenilik yapmadığı için üçüncü sırada kalır.
KÜÇÜK ORTA HB
Tüm üreticilerin en zorlu rekabet ettiği segmentte, yeni Renault Megane farklı bir şekilde ipi göğüsler bana göre. Her şeyiyle şahane bir otomobil yapmışlar. Egea bu sınıfa Türkiye’den giriyor ve gerçekten fiyat kalite orantısında iyi bir hatchback. Peugeot 308, sınıfın en iyi öğrencilerinden. 3 serisi Peugeot’lar yıllardır bu segmentte başarılı.
KÜÇÜK ORTA SEDAN
Astra Sedan konforu, müthiş donanımı ve güvenlik unsurları ile öne çıkıyor. Barındırdığı IT unsurları çok etkileyici. Corolla iyi bir donanım ve ustaca yapılmış bir makyaj ile bu sınıfta etkili. A3 sedan bu sınıfla bir üst sınıf arasında gidip gelebilecek kadar iyi. Üçüncü olmasının nedeni fiyatı.
ÜST SINIF
Paran var mı derdin var dedirtecek bir durum da bu sınıf için geçerli. Mercedes S, BMW 7, BMW 6 Grand Coupe, Jaguar XJ, Maserati Quattroporte, Aston Martin Rapide, Porsche Panamera, Lexus LH. Karar çok güç ama BMW’nin büyük çabalarla yenilediği 7 serisi burun farkıyla önde. Makyajlanan Jaguar XJ, sınıfın en şık iç mekânına ve en değişik dış tasarımına sahip. Şoförlü kullanmayı düşünmüyorsunız ilk tercih bile olabilir. Bir miktar eskimemiş olsa 1’inciliği alabilecek bir araç.
KÜÇÜK SUV
Bu sınıfta en başarılı ve en farklı olanı. Fiyat-kalite orantısında oldukça iyi Yıl sonuna doğru çok iyi bir otomobille yaptığı giriş AUDI’yi ikinciliğe taşıdı. Q2 biraz daha erken gelse liderliği Mercedes’ten alabilirdi. Burada sınıfı geçenlerin tamamı Almanlar oldu galiba. X1 ile Renault Captur arasında gidip geldim. Üçüncülüğü X1’e verdim.
Fransızların öne çıktığı bir yıl oldu
Geride bıraktığımız yıl, hem ben, hem de Fatih Altaylı otomotiv sektöründe çalışanların dahi bulamadığı kadar çok, yeni otomobil kullanma fırsatı elde ettik. Değerlendirmelerimizi birlikte yapmadık, çünkü ancak ayrı ayrı yapınca okurlarımıza gerçek fikir verebiliriz diye düşündük.
Çünkü sizin de göreceğiniz gibi pek çok otomobili her ikimiz de diğerinin bunu yaptığını bilmeden ilk sıraya koyduk. Alman ekolü-Fransız ekolü çekişmesi oldu ama Altaylı’nındediği gibi olmadı. Çünkü araçları sınıflara ayırmak işimizi çok kolaylaştırdı. Ama böyle yapınca da gerçek Alman-Fransız çekişmesinin otomobiller arasında yaşandığını da somut olarak görebildik.
Bugünkü sayfaya bakınca, hem benim, hem de Fatih’in favori otomobilleri arasında üç Fransız’ın öne çıktığını göreceksiniz. Bugün görece kolay ulaşılanlardan başlayıp orta lükslere kadar olan otomobillere baktık. Yarın ise Fatih’in uzmanlık alanına giren süper sporlar, büyük SUV’lar, kabriyolar ve Roadsterlere bakacağız.
MİNİK SINIF
Minikler kategorisinde biraz Nasreddin Hoca taktiği güdeceğim, bu sınıfta herkesin bir güzelliği var. Benim birincim Citroen C1. Konuya ekonomi gazetecisi olarak baktığımda ise bu sınıftaki en önemli aracın İzmit’te üretilen ve yüzde 90’ı ihraç edilen Hyundai i10’u ilk sıraya koyarım.
KÜÇÜK ORTA SINIF HB
Ucuz ama fonksiyonellerden, prestijli, bu yüzden pahalı ama ötekilerden pek de farkı olmayana kadar pek çok seçenek var bu segmentte. Bu sınıfta 2016’nın en başarılı modelini, fiyatı, sunduğu donanım, motor ve şanzıman opsiyonları, tasarımı ve yerli oluşuyla Fiat Egea Hatchback olarak görüyorum.
KÜÇÜK ORTA SINIF SEDAN
Bu sınıfta kesin favorim Renault Megane Sedan. 2016 yılında pazara çıkan otomobiller için, bir önceki kuşağına göre en fazla gelişme kaydeden otomobil o çünkü. Renault’nun Clio Hollandalı tasarımcısı Laurens van den Acker’in elinin değdiği tüm modeller adeta çağ atlıyor. Bu sınıfa fiyat/performans açısından baktığımda ise Skoda Octavia öne çıkıyor.
ORTA ÜST SINIF
Bu sınıftaki rekabet BMW 5 Serisi ile Mercedes E arasında yaşanıyor. Mercedes E daha taze tasarımıyla bir tık öne geçmiş gibi görünüyordu ama yenilenen 5 Serisi yeni yıldan itibaren eski pozisyonuna yerleşecektir. Ama bu sınıfta farklı olmak isteyenler için Volvo S90, Jaguar XE, Lexus ve Infiniti gibi seçeneklere göz atmakta fayda var.
KÜÇÜK SUV
Türk müşterisi Mercedes ve BMW’yi sevdiği için bu segmentte GLA ve X1 öne çıkıyor gibi görünse de, bence illa Alman olacaksa bu sınıfta liderliği kesinlikle Audi A2’ye veririm. Renault Captur ve Peugeot 2008 ise hem dizel motor ve otomatik şanzımanı olması, hem de bunları psikolojik sınır olan 90 bin TL anahtar teslimi fiyatın altında sunmasıyla dikkat çekiyor.
ORTA SUV
Bu segmentin birincisi bana göre Peugeot 3008. Bu sınıfın da yaratıcısı Qashqai ama, Hyundai, KIA, Seat ve VW de sınıfa iddialı araçlar üretiyor. Skoda Kodiac’ı da yabana atmayın dedim. Mart ayından itibaren dizel motor ve çift kavramalı otomatik şanzımanla satılacak olan ve fiyatı küçük SUV’ların da altında olan Dacia DUSTER’ın benim gönlümün şampiyonu olduğunu söylemeliyim.
ÜST SINIF (HAKAN ÖZENEN)
Orta üst sınıfa pahalı dediğime göre bu sınıf için hiç konuşmamam lazım ama, madem hepsini konuşuyoruz, söyleyeyim. Gerçi bu seviyeye çıkıldığında fiyatın pek önemi kalmıyor, birini satın alabilecek olanın, diğer bütün seçeneklere parası zaten yetiyor. Ben kendim kullanacaksam BMW 7 Serisi ve Porsche Panamera arasında kararsız kalırdım. Şoförüm olsa ve kullanacak olsaydı büyük ihtimalle İngiliz markalarından birini seçerdim.