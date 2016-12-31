Fatih Altaylı ve Hakan Özenen'den 2016 model analiz!

4 | 29

MİNİK SINIF

Bu kategoride benim ilk tercihim Citroen C1. Ebatları, konforu ve start donanımı çok iyi. Onu takip eden Smart. Çok güzel, çok şık ama ne yazık ki, iki kişilik ama donanım çok güzel ve şık. ne var ki, fiyatı bir üst sınıfın araçlarından bile yüksek. Üçüncü sıraya ise Hyundai i10’u koyuyorum.