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31 ARALIK 2016
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OTOMOBİL

2016'nın en hızlı otomobilleri

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:06:08

2016 yılı otomobil dünyası için tam bir güç savaşına dönüştü

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    Süper otomobil üreticisi firmalar kıyasıya bir beygir gücü yarışına giriştiği 2016 yılında ortaya muhteşem hız canavarları çıktı. İşte bu yılın en güçlü ve en hızlıları...

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    Mercedes-AMG E63 S - 604 beygir - 250 kilometre hız

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    Mercedes-AMG E63 S

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