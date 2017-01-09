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Motorlu Taşıtlat Vergisi (MTV) en düşük 68 liraya, en yüksek 23 bin 586 liraya çıkarıldı. MTV’nin ilk taksiti ocak ayında ayında ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ocak ayında ödenecek ilk taksitinde hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?