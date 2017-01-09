09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:18:25 | Güncelleme: 12:38:46
2017’de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 3,83 arttı
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Motorlu Taşıtlat Vergisi (MTV) en düşük 68 liraya, en yüksek 23 bin 586 liraya çıkarıldı. MTV’nin ilk taksiti ocak ayında ayında ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ocak ayında ödenecek ilk taksitinde hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
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OTOMOBİLLER
1300 CC ve altındaki araçlar
1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL
4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL
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1301-1600 CC arasındaki araçlar
1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL
4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL
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1601 cc ve 1800 CC arasındaki araçlar
1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL
4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL
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2001-2500 CC arasındaki araçlar
1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL
4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL
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MOTOSİKLETLER
100-250 CC arasındaki araçlar
1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL
4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL
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251-650 CC arasındaki araçlar
1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL
4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL
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651-1200 CC arasındaki araçlar
1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL
4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 TL
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OTOBÜS (Oturma yeri)
25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL
7-15 yaş: 585 TL
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46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL
7-15 yaş: 1.306 TL
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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
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2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
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3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
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4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.