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09 OCAK 2017
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OTOMOBİL

2017 MTV'nin ilk taksit ödemeleri ne zaman?

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:18:25

2017’de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 3,83 arttı

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    Motorlu Taşıtlat Vergisi (MTV) en düşük 68 liraya, en yüksek 23 bin 586 liraya çıkarıldı. MTV’nin ilk taksiti ocak ayında ayında ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ocak ayında ödenecek ilk taksitinde hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

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    OTOMOBİLLER

    1300 CC ve altındaki araçlar 

    1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL

    4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL

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    1301-1600 CC arasındaki araçlar

    1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL 

    4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL

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