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Karlı havada otomobil sürüş teknikleri

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:40:47

İstanbul'da yoğun kar yağışının cuma gününden beri etkili olması, kış lastiği kullanmanın önemini, can ve araç güvenliği yönünden bir kez daha ortaya koydu

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    Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Murat Tosun, sert kış koşullarında sürücülerin seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

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    Araçların öncelikle havanın üzerinde gittiğini ve sürücülerin bunu anlamamakta ısrar ettiğini aktaran Tosun, "İsterse bin, isterse 50 beygirlik bir araç olsun, bu araç havanın üzerinde gider. Onun için fabrika bize söyler; 'Lastiklerinizin havası şu olmalı'.

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    Sürücüler bu havayı kontrol etmeli ve ona göre araçlarını kullanmalı. Bunu yapmadığınız zaman aracın bütün dinamiklerini bozarsınız. O dinamikler bozulduğu anda, tertemiz, inanılmaz güzel bir hava olsa bile tehlikedesiniz demektir. Her an kaza yapabilirsiniz. Çok basit bir şey, havayı kontrol edin, can güvenliğinizi en net şekilde elde edin." diye konuştu.

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