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Hibrit araç satışında gaza basıldı

Türkiye'de geçen yıl hibrit araç satışı bir önceki yıla göre yaklaşık 9 kat artarak 950'ye yükseldi.

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:37:04 Güncelleme: 12:39:46 AA

AA muhabirinin, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2015'te toplam 225 elektrikli ve hibrit araç satışı yapılırken, bu rakam geçen yıl 994'e çıktı. Önceki yıl 106 hibrit araç satılırken geçen yıl bu rakam yaklaşık 9 kat artarak 950 oldu. Elektrikli araç satışı ise bu dönemde 119'dan 44'e geriledi.

Hibrit otomotiv pazarında en çok ilgi gören araç modeli Toyota Yaris oldu. Geçen yıl, 835 Toyota Yaris hibritaraç satışı yapılırken, onu 51 adetle BMW i8 ve 32 adetle Volvo'nun XC90-T8 modeli izledi.

ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTTIRACAK

TEHAD Kurucusu Berkan Bayram, Türkiye elektrikli ve hibrit otomobil pazarının 2016 yılı satış rakamlarına bakıldığında ülkedeki otomobil kullanıcılarının hibrit modellere daha fazla ilgi göstermeye başladığının görüldüğünü söyledi.

Geçen yıl Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli otomobil satışında ciddi düşüş yaşandığını belirten Bayram, bu durumun en büyük nedenlerinden birinin elektrikli otomobil markalarının tanıtım ve pazarlama eksikliği olduğunu dile getirdi.

Bayram, elektrikli otomobil sayısına oranla şarj istasyonu sayısının daha hızlı arttığını dile getirerek, "Buna rağmen yetersiz tanıtım sorunu yaşanıyor. Otomobil kullanıcısının elektrikli araç kullanımına ilişkin psikolojik eşiği henüz atlatamaması da başka bir etken." ifadesini kullandı.

Bu yıl hibrit araç satışlarından umutlu oldukların anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Ekim 2016'da hibrit motorlu araçlara gelen ÖTV indirimi, satış rakamlarında pek hissedilmese de 2017 yılında çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını gösteriyor. Elektrikli otomobil bazında ise 400 kilometrelik menzillere sahip modeller 2017 itibarıyla Türkiye pazarında yer almaya başlayacak. BMW i3, Renault Zoe, Opel Ampera ve Hyundai Ioniq gibi modeller bu yılın ikinci yarısında itibaren pazarı hareketlendirecek. Bu noktada psikolojik eşik olarak belirttiğimiz 200 kilometrelik menzil sınırı aşılarak, otomobil kullanıcısının elektrikli otomobile bakışı, yüzde 3'ten başlayan ÖTV desteğiyle de birlikte artarak olumlu yönde değişmeye başlayacaktır."

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