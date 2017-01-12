2016'nın başında yapılan değerlendirme toplantılarında muhafazakar tahminleriyle hatırladığımız Opel'in Genel Müdürü Özcan Keklik, 2016'nın beklenenden çok çok iyi bir yıl olarak geçtiğini fakat 2017'nin de oldukça kritik zorluklarla başladığını söyledi. Geçen yılı sektörden 4.5 kat daha hızlı büyüyerek tamamlayan Opel, Astra ile hedeflerine ulaşırken, Insignia ve X konseptinin ilk temsilcisi Mokka ile büyüttüğü pazarda, Corsa'dan yeterince kuvvetli bir satış performansı sağlamayadı. Keklik, Corsa'nın beklenen seviyelere ulaşamamasını ise bu segmentte oldukça güçlenen model rekabetine bağlıyor. Buna rağmen 2000 yılından bu yana ikinci en yüksek satış rakamına ulaşıldığının altını çizen Keklik, Opel'in bu hedefe ulaşmasındaki en önemli etkenin pazarın en çok ihtiyacı olan dizel otomatik kombinasyonlarını piyasaya sürmeleri olduğunu vurguluyor. 2017'nin de oldukça zor bir yıl olarak başladığını söyleyen Keklik, sektörün bu yıl toplam satışta biraz küçülebileceğini fakat Opel'in hedefinin yine pazar payını artırmak olduğunu belirtiyor. 800 bin civarı toplam pazar içerisinde Opel'in 2017 hedefi ise 60-65 bin satış adedine ulaşmak. OPEL INSIGNIA GRAND SPORT VE INSIGNIA SPORTS TOURER MODELLERİ GELİYOR Opel'in büyüme planı ise 5 temel yenilik üzerine oturuyor. Bunlardan ilki 2017'de ilk kez yüzünü gösterecek olan Opel Insignia Grand Sport modeli. Yaz aylarında piyasaya çıkacak olan Grand Sport Insignia'ların hemen ardından pazarda bu defa Opel Insignia Sports Tourer moderi boy gösterecek.

Opel Insignia Grand Sport 2017 ilk karesi

Model bazında 2017'de Opel'in diğer iki sürprizi ise crossover segmentinden. Uzun süredir bu segmentte hemen hemen tek modelle rekabet eden Opel, Mokka X modeliyle aynı segmentte fakat daha geniş ve büyük bir iskelet ve iç hacmi sahip olacak Grandland X ile iddialı bir rekabet planlıyor. Grandland X, 1500 civarında bir satış rakamı hedefliyor.Yine benzer özelliklere sahip olsa da Meriva'nın daha bir crossover'a dönüşmüş çizgilisi olarak pazara sürülecek olan ikinci yeni Opel modeli ise Crossland X modeli. 1000 civarı araç siparişinin yapıldığı Opel Crossland X ise daha hafif bir SUV çizgisine sahip olacak.Opel'in bir diğer sürprizi ise 1.5 benzinli 165 beygirlik yeni motoru olacak. Özellikle son ÖTV düzenlemelerinin ardından önemli hale gelen motor fiyat kombinasyonu açısından bu araçlar nereye yerleşecek bilinmez ama benzinli motorda yine bir Opel devrimi olacağını söylemek çok şaşırtıcı olmaz.2016’nın Opel için Avrupa genelinde iyi geçtiğini vurgulayan Keklik, “Avrupa genelinde 1 milyon satış rakamına, geçen seneden bir ay önce, Kasım başında erişmeyi başardık ve Türkiye dahil 12 Avrupa pazarında pazar payımızı arttırdığımızı görüyoruz” dedi.

Ülkemiz binek otomobil pazarının 2016’da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,3 arttığının altını çizen Opel Genel Müdürü sözlerine şöyle devam etti: “Temmuz’un ikinci yarısı otomotiv sektörü için zor geçti. Ancak Ağustos ile birlikte toparlanmaya başlayan pazar, Kasımda bir önceki seneye göre yüzde 44 büyüyerek rekor kırdı. Yılsonunda toplam pazar yaklaşık 984 bin adet olarak gerçekleşti.”

Opel ise aynı periyotta satışlarını geçen yıla göre yüzde 18 artırarak ülkemizin en çok tercih edilen ilk üç otomobil markası içinde yer almayı başardı ve 2016 yılı sonunda binek araç pazarında yüzde 7,3 pay elde etti. Opel’in 2016 satışlarının yüzde 50’sinden fazlası Astra modelinden geldi. Astra Sedan 22 bin, Astra HB 9 bin 500, Corsa 11 bin 250, Insignia 7 bin 400 ve Mokka 4 bin 500 adet olmak üzere toplam 55 bin 471 adetlik satış rakamına ulaşmayı başardı.

Özcan Keklik, Opel’in 2016 yılında elde ettiği başarının arkasında ülkemiz otomotiv pazarında yoğun talep gören motor seçeneklerini sunmasının önemli bir rol oynadığını vurguluyor. 2016 yılında ülkemiz pazarında dizel otomobil satışlarının payının yaklaşık yüzde 62 ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payının yüzde 57 dolaylarında olduğunu göz önüne aldığımızda, Dizel ve Otomatik şanzımana sahip motor seçeneklerini sunmak ülkemiz pazarında anahtar oyuncu olmak için önemli kriterlerden biri.

OPEL'İN MODEL YAŞI 2.9'A İNDİ

Gençleşen ürün yelpazesi de Opel’in pazarda elini güçlendiren unsurlardan birisi. 2014’te pazarda bulunan Opel modellerin ortalama yaşı 4,7 iken, 2016 sonu itibarıyla bu ortalama 2,9 oldu.

“2014 yılından bu yana gerçekleşen satışları dikkate aldığımızda Opel markamızın sürekli ve düzenli olarak toplam pazar payı ve binek araç pazar payını arttırdığını görüyoruz. Bu başarı önümüzdeki aylarda pazardaki yerimizi daha da güçlendireceğimizin açık bir göstergesi” diyerek yeni yıla güvenle girdiklerini vurgulayan Keklik, Pazar genelinde ise yüzde 10-15’lik bir daralma beklediklerini vurguladı. Buna ana neden olarak ise ÖTV ve Döviz kurunun artışına işaret etti.

Özcan Keklik, 2017’de Opel olarak hedeflerinin daralacak binek otomotiv pazarında büyüyerek yılsonunda yüzde 8,5 üzerinde dolaylarında bir Pazar payı elde etmek olduğunu açıkladı.

YENİ INSIGNIA 175 KG DAHA HAFİF OLACAK VE DÖRT ÇEKERE DÖNÜŞECEK!

Keklik, yeni modellerle ilgili ise şu detayları paylaştı: Insignia Grand Sport, Avrupa genelinde 900 bin satış rakamına ulaşan ve 2009 Avrupa’da yılın otomobili seçilen birinci nesil Insignia’dan tamamen farklı bir tasarıma sahip ve sürüşü daha güvenli ve daha rahat kılan birçok teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor.



Yeni Opel Insignia Grand Sport 2017

Yeni Insignia kullanılan hafif materyaller ve geliştirilmiş mühendislik çözümleri sayesinde 175 kg’a kadar hafifledi. Bu, sürüşte çeviklik ve hassasiyete doğrudan etki ediyor. Segmentindeki en sofistike sistem olan tork vektörleme yeteneğine sahip dört çeker sistemi gibi yüksek teknoloji özelliklerini bünyesinde barındıran Yeni Insignia Grand Sport, 1.5 165 hp benzinli ve 1.6 136 hp dizel motor seçenekleri ile ilgiyi üzerinde toplayacak.

Bu modelin Dünya prömiyeri Mart 2017’de Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Ülkemizde ise Nisan sonunda İstanbul Otomobil Fuarı’nda meraklıları ile buluşacak. Ülkemizde 2017 satış hedefini 5 bin 500 adet açıklayan Özcan Keklik, Haziran ayında satışlara başlamayı planladıklarını belirtti.

INSIGNIA İLE OFF-ROAD SÜRPRİZİ

Insignia Grand Sport gibi yeni Insignia’nın Sports Tourer modeli de Opel’in yeni tasarım dilini belirleyen Monza Konsept’ini yansıtacak. Bir önceki modelle kıyasladığımızda yeni Insignia Sports Tourer arka koltuklarda ve bagaj kapasitesinde daha da geniş alan sunacak. Yeni Insignia Country Tourer 4x4 ve off-road tarzı ile ana yollardan çıkmayı sevenler için çarpıcı bir seçenek olacak.

Bu iki model de 2017 üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

Opel’in ilk defa Mokka X ile anmaya başladığı “X” takısına sahip olacak yeni modelleri B ve C crossover modellerimiz Crossland X ve Grandland X olacak. Opel Genel Müdürü “X”i geleneksel gövde tasarımlarına göre daha cesur, daha maceracı ve dayanıklı bir karakteri vurgu olarak tanımlıyor ve şöyle açıklıyor: “Opel’in yeni nesil segment kimliği olan X, klasik gövde tipi ile sportif, havalı, son moda SUV ve Crossover gövde tipi arasındaki geçişi simgeliyor. Tamamen yeni iki yeni modelimiz ile büyüyen crossover pazarında müşterilerimize çarpıcı alternatifler sunacağız.”

Üçüncü çeyrekte satışa sunulacak B Crossover modeli Crossland X ile Opel 2017’de bin 500 adetlik satış rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Crossland X’in büyük abisi C Crossover modeli Grandland X ise yüksek oturma pozisyonu ile görüş rahatlığı vaat ediyor. 2017’nin son çeyreğinde müşterileriyle buluşacak Grandland X’in satış hedefi ise 1.000 adet.

AMPERA-E TÜRKİYE'YE HENÜZ GELMEYECEK

2017’de ülkemizde satışa sunulmayacak olsa da Avrupa genelinde ismini sıkça duyacağımız bir diğer Opel modeli ise 2016 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan elektrikli otomobil Ampera-e olacak. Sıfır emisyon değeriyle çevreci kimliğini ortaya koyan Otomobil, 360 Nm tork ve 206 hp gücüyle de yüksek performans vaad ediyor. Opel Mühendislerinin batarya teknolojilerinde kat ettiği önemli mesafeler sayesinde Ampera-e tam 500 km menzile sahip. Bu değerle en yakın rakibine 100 km fark atacak. Ampera-e, elektrikli ulaşımın artık geniş kitlelere yayılma zamanının geldiğinin bir kanıtı.

Keklik, kapanış bölümünde ise: “Tüm bunların anlamı Opel olarak 2017 yılının bizler için güçlenerek daha yukarı doğru yol aldığımız bir yıl olacağıdır. Bununla beraber her zaman olduğu gibi ‘Müşteri Çoşkusu Yaratmak’ tüm hedeflerimizin en başında yer almaya devam edecek” diyerek sözlerini noktaladı.