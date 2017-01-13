Son çıkan MTV düzenlemesiyle birlikte Türkiye otomobil pazarında işler, otomotiv devlerinin yöneticilerinin aklını karıştıracak kadar kızıştı. Daha önceleri motor hacmine göre doğru orantılı olarak yükselen MTV oranları, bu yeni düzenlemeyle tabiri caizse en iyi motor-fiyat kombinasyonuna sahip otomobilleri avantajlı hale getirirken, düşük motor hacmine sahip olsa da fiyatı rakiplerine göre çok yüksek seviyelere ulaşan otomobilleri ise bir anda fiyat rekabetinin dışına itilmeye zorladı.





2015-2016 D1 SINIFI (BÜYÜK AİLE OTOMOBİLLERİ) SATIŞ RAKAMLARI Marka Model 2015 2016 Artış (%) VOLKSWAGEN PASSAT 30,167 28,915 -4 MERCEDES BENZ C SERİSİ 10,465 13,237 26 BMW 3 SERİSİ 9,180 8,124 -12 SKODA SUPERB 4,316 7,872 82 OPEL INSIGNIA 3,501 7,363 110 AUDI A4 ve A4 (B8) 3,511 4,905 40 RENAULT Talisman Yok 1,987 - VOLVO S60 3,456 1,419 -59 FORD MONDEO 2,219 1,405 -37 PEUGEOT 508 1,234 1,156 -6 TOYOTA AVENSIS 978 602 -38 MAZDA 6 49 66 35 RENAULT LATITUDE 271 59 -78 BMW i3 83 24 -71 LEXUS D1 SINIFI * 11 18 64 INFINITI Q50 20 11 -45 HONDA ACCORD 72 10 -86 TOPLAM D1 SINIFI 69,533 77,173 11 * GS, IS, RC, GSF, LS TOPLAMI



Bu da pazarda, en düşük silindire sahip ama fiyatı da en uygun olan otomobilleri bir anda yıldız oyuncu haline getiriverdi. Tek bir yasayla gelen bu düzenleme, kuşkusuz birçok kombinasyona sahip bazı markaların manevra kabiliyetini geliştirirken, bugüne kadar Türkiye pazarında sınırlı kombinasyonla bulunan otomotiv üreticilerini köşeye sıkıştırdı.

SKODA SUPERB 15 YILLIK AVRUPA SATIŞ RAKAMLARI 2015 50.53 2014 46.15 2013 42.22 2012 50.24 2011 56.07 2010 49.22 2009 29.22 2008 19.16 2007 13.88 2006 14.03 2005 17.97 2004 19.07 2003 14.2 2002 10.57 2001 4





Bu nedenle de Haberturk.com olarak bu rekabetin odak noktasında olan otomobillerden birini incelemeye karar verdik: Skoda Superb 2017 model 1.6 dizel otomatik vites (DSG).

Biz her ne kadar bu otomobili (daha doğrusu son haliyle diyelim) 2001 yılından bu yana otoyollarda görüyor olsak da aslında tarihi çok daha eskilere, hatta 1930’lu yıllara kadar uzanıyor. İlk modeli 1934-1942 arasında piyasaya çıkan ve haliyle o dönemin tasarım çizgilerine sahip olan Superb, 8 yıllık macerasının ardından yaklaşık 59 yıl boyunca bir daha yollarda yeni bir modeliyle görünmedi.

Fakat 2001 yılına gelindiğinde Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yepyeni çizgisiyle boy gösteren Skoda Superb, bu tarihten sonra da özellikle geniş aile otomobili sınıfında pazarın yıldız oyuncularından biri haline geldi.

2001 yılının sonlarına doğru lanse edilen yeni Superb, ilk yılki 4 adet satışının ardından toplam üç nesil üretildi bugüne kadar ve 2015’te Avrupa’da toplam 50 bin 533 adet satışa ulaştı. Bu rakamın 4 bin 316 adedi ise Türkiye’deydi. Sadece Türkiye’de 2016 yılında ulaştığı satış rakamı ise 7 bin 872 adede ulaştı.

Böylece Superb, Türkiye’de satılan D1 sınıfı 77 bin 173 adet otomobilin yüzde 10’unu tek başına satmış oldu. D1 sınıfı otomobiller sıralamasında Türkiye’de dördüncü sıraya oturdu. Aslında aynı platformu paylaştığı Volkswagen Passat’ın bile satış düşüşü yaşadığı segmentte Skoda Superb, Mercedes Benz’in C serisinin ardından pazarın büyümesine katkı sağlayan en önemli ikinci model oldu 2016’da. Aynı segmentte bulunan 17 modelin 9’u ise satış düşüşü yaşadı.

Şimdi gelelim Skoda Superb’ün bu kadar önemli rakiplerin bulunduğu D1 sınıfı içerisinde bu performansı nasıl yakaladığına. Bunu aracımızla ilgili test izlenimlerimizi anlatırken yer yer analiz de edeceğiz.







Dışarıdan bakıldığında aslında D1 segmentinin üzerine doğru çıkmaya çalışan bir boyuta sahip olan Superb, bu hacmi aslında üçüncü nesilde kazandı. Sınıfının en büyük gövde yapısına sahip araçlarından biri olan Superb, iç hacim açısından da özellikle yükseltilmiş baş mesafesinin de katkısıyla rakiplerinin birçoğuna fark atmış durumda denebilir.

Özellikle 1.86 boya sahip benim için özellikle arka koltukta baş mesafesindeki yükseliş, aynı sınıftaki birçok araçta yaşadığım tarifsiz ızdırabın da tarihe karışması anlamına geliyor. Üstüne üstüne gelen bir iç kabinden rahatsız olanlar için Superb bu sınıfta önemli bir rekabet alanı açmış durumda.





Dış görünüm açısından oldukça agresif ve güçlü bir tasarım dikkat çekiyor. Sert hatları tamamlayan en önemli estetik ayrıntılardan biri ise aracın yan tarafında bulunan keskin çizgiler. Önden baktığınızda tahmin edemeyeceğiniz bu tasarım dokunuşu yandan bakıldığında ise Superb küçük bir ayrıntıyla dikkat çekici bir sürpriz yapıyor.

Kokpitte kullanılan malzemeler ise sınıfındaki rakiplerini aratmıyor. Standart donanımı oldukça yüklü gelen Superb’ün direksyonu ise 2016 modelinde üç kollu spor bir direksiyona dönüşmüş durumda.



Daha kaliteli yumuşak malzemeler ön konsolun üzerinde kullanılmış durumda. Standart donanımla sunulan dokunmatik ekran, genişletilen kapı içi saklama alanları, kaldırılan mekanik el freni ve yerine getirilen elektronik el freni sistemi, vitesin yanına eklenmiş sürüş modu düğmesi, bir önceki versiyona göre göze çarpan yenilikler.

Benim test ettiğim Prestige donanım seviyesinde ise elektrikli bagaj kapağı var. Ayrıca isterseniz ayağınızı bagajın altına uzattığınızda otomatik açılmasını sağlayan sanal pedal özelliğini de aktif hale getirtebiliyorsunuz. Böylece bir önceki versiyona göre 30 litre daha genişlemiş 595 litrelik dev bir bagajla karşı karşıya kalıyorsunuz.





Şimdi gelelim biraz da sürüş performansına.

Aslında biraz önce söyledik Skoda Superb, kardeş şirketi Volkswagen’ın en önemli silahı olan Passat’la aynı platformdan çıkıyor. Motor da Volkswagen’ın efsanelerinden biri olan 1.6 litrelik turbo dizel motor. Her ne kadar tork değerleri sektördeki diğer rakiplerine göre düşük kalsa da burada Skoda Superb’ün çok önemli bir avantajı ortaya çıkıyor. Superb, 7 ileri DSG şanzımanla maksimum torka dakikada 1500 devirde ulaşıp bu torku dakikada 3250 devre kadar muhafaza ediyor. İşte bu da daha düşük devirlerde bile motordan oldukça yüksek performans sağlamanızı, yükselen devirlerde de aynı performansı korumanızı sağlıyor.



