Opel’in yeni hedefi yılda 60 bin araç

Üretim ve ihracatta iyi geçen 2016 sonrasında, artan döviz kuru ile yükselen ÖTV sonrasında otomotiv yeni yıla biraz karamsar başladı. Pazarda yıl sonunda toplam satışların düşeceği beklentisi hâkimken markalar da satış hedeflerini

açıklamaya başladı. Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, 2017 için düşüşün beklendiği pazarda kendilerinin bundan etkilenmeyip satışlarını 60 bin civarına taşıyacaklarını belirtti.

SATIŞLAR SADECE TÜRKİYE’DE ARTMADI

Opel için Avrupa genelinde 2016’nın iyi geçtiğini vurgulayan Keklik, “Avrupa genelinde 1 milyon satış rakamına geçen seneden bir ay önce, kasım başında erişmeyi başardık ve Türkiye dahil 12 Avrupa pazarında pazar payımızı artırdığımızı

görüyoruz” dedi.

Ülkemiz binek otomobil pazarının 2016’da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4.3 arttığının altını çizen Keklik, Opel’in satışlarını yüzde 18 artırarak ilk üç marka içinde yer almayı başardığını ve 2016 yılı sonunda binek araç pazarında yüzde 7.3 pay elde ettiğini sözlerine ekledi. Keklik, “Opel’in 2016 satışlarının yüzde 50’sinden fazlası Astra modelinden geldi. Astra Sedan 22 bin, Astra HB 9 bin 500, Corsa 11 bin 250, Insignia 7 bin 400 ve Mokka 4 bin 500 adet olmak üzere toplam 55 bin 471 adetlik satış rakamına ulaşmayı başardı” açıklamasını yaptı.

BEŞ YENİ MODEL GELİYOR

2020 yılına kadar 29 yeni model sunacağını daha önce açıklayan marka, ülkemizde bu yıl 5 yenilikle tüketicilerin karşısına çıkacak. Bu modellerin başında Opel’in yeni amiral gemisi Insignia Grand Sport bulunuyor. Modelin dünya tanıtımı Mart 2017’de Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Türk tüketicilere de nisan ayındaki İstanbul Otomobil Fuarı’nda tanıtılıp haziran ayında satışına başlanacak. Özcan Keklik yeni modelin 2017 satış hedefini 5 bin 500 adet olarak açıkladı.

CROSSOVER’DA İDDİALI OLACAK

Opel’in B ve C crossover modelleri Crossland X ve Grandland X olacak. Marka tamamen yeni iki yeni modeli ile büyüyen crossover pazarında müşterilerine çarpıcı alternatifler sunmaya hazırlanıyor. Opel Insignia Grand Sport’un dünya tanıtımı Mart 2017’de Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak.

OPEL FUARI BIRAKMAYACAK

Opel olarak birçok markanın aksine İstanbul Autoshow Fuarı’na katılmamak gibi bir düşünceleri olmadığını vurgulayan Özcan Keklik, “İstanbul Otomobil Fuarı’nın gelişmesine ve uluslararası fuar takvimine girebilmesi için son yıllarda oldukça büyük çabalar sarf edildi. Bazı uluslararası otomobil fuarlarına olan ilginin azaldığının varsayıldığı süreçte İstanbul fuarının daha da güçlenerek uluslararası bir boyuta kavuşturulması önemli. Bunu yapabilirsek hem sektörümüz hem de ülkemiz adına başarı hanemize yazılacak bir aksiyon olacaktır” dedi.

GAZETE HABERTÜRK