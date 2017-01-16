Uluslararası Otomobil Fuarı'na Toyota damgasını vurdu

ABD Detroit'de gerçekleştirilen Uluslararası Otomobil Fuarı'na Toyota'nın yeni otomobili Concept-i olay yarattı.
Araçta bulunan akıllı asistan YUI, sürücüsünü nazikçe karşılayıp sürücüsüyle duygusal bağ kurabiliyor ayrıca YUI, tehlikeli anlarda sürücüye yardımcı olarak kazayı da önlüyor.
Toyota, geleceğin ulaşım araçlarını temsil eden Concept-i modelini tanıttı.
Concept-i'nin kalbinde ise güçlü bir yapay zeka yer alıyor ve bu, sürücünün duygularını da ölçerek anlamlı bir ilişki kurulmasını sağlıyor.
Concept-i için geliştirilen yapay zeka sistemi Yui, aynı zamanda otomatikleştirilmiş araç teknolojilerini kullanarak, sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor.
Concept-i gerektiğinde tehlikeli anlarda sürücüye yardımcı oluyor.
YUI isimli asistan, ışıkları, ses sistemini ve hatta kritik bilgileri verecek özelliklere sahip. YUI aynı zamanda nazik bir karşılama da yapıyor.