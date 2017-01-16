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OTOMOBİL

Uluslararası Otomobil Fuarı'na Toyota damgasını vurdu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 23:23:28

Filmlerde izlediğimiz robotlarla duygusal ilişki kurma senaryosu gerçek oldu Toyota Concept-i'nin yeni otomobilleri sürücü ile duygusal ilişki kurabiliyor. İşte o otomobillerin özellikleri...

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    ABD Detroit'de gerçekleştirilen Uluslararası Otomobil Fuarı'na Toyota'nın yeni otomobili Concept-i olay yarattı.

     

     

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    Araçta bulunan akıllı asistan YUI, sürücüsünü nazikçe karşılayıp sürücüsüyle duygusal bağ kurabiliyor ayrıca YUI, tehlikeli anlarda sürücüye yardımcı olarak kazayı da önlüyor.

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    Toyota, geleceğin ulaşım araçlarını temsil eden Concept-i modelini tanıttı.

     

     

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YORUMLAR 9
  • Misafir 1 saat önce
    ADMALAR ARABA YAPMIŞ,BİZ HALA ÜST BAŞ DERDİNDEYİZ
  • Misafir 2 saat önce
    Japonlardan korkulur
  • Misafir 3 saat önce
    aurisin tasarımı ile bunu yapan aynı adam mı:)
  • Misafir 3 saat önce
    Çok saçma vites yok direksiyon yuvarlak değil :)
  • Misafir 4 saat önce
    Kasislerde askıda kalır hiç kullanışlı değil.
  • Misafir 5 saat önce
    Bizim yollarda iyi gider bu!!!
  • Misafir 5 saat önce
    yinede bir 98 Şahin kadar iyi değildir
  • Misafir 6 saat önce
    bilim kurgu flimlerin gerçekleşmesi çookk uzak değil gibi .....
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