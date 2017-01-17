GM'den ABD'ye 1 milyar dolarlık yatırım

ABD’nin en büyük otomobil üreticilerinden General Motors (GM) ülkedeki üretim faaliyetlerine 1 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını ve 7 bin kişilik istihdam yaratacağını duyurdu.

Detroit merkezli GM’den yapılan açıklamada, 1 milyar doların birkaç yeni araç ve ileri teknoloji projelerine yatırılacağı belirtildi.

Şirketin daha önce Meksika’da ürettiği pikap kamyonetlerin Michigan eyaletinde üretilebilmesi için çalışmalara başlayacağı kaydedilen açıklamada, yen yatırımların gelecek birkaç yıl içinde 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı vurgulandı.

GM’nin yatırım açıklaması, ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump’ın “Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” uyarısından 2 hafta sonra geldi.

Trump, 3 Ocak’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “General Motors, Meksika’da ürettiği Chevy Cruze modelini, ABD’deki otomotiv galerilerine vergi ödemeden gönderiyor. Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullanmıştı.

Üç gün sonra başkanlık yemini ederek görevine resmi olarak başlayacak Donald Trump, Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 35 vergi uygulamayı planlıyor.

TEK ŞİRKET GM DEĞİL

Trump’ın ABD dışında üretim yaparak istihdam olanaklarını yurtdışına taşıyan Amerikan şirketlerinin geri dönmelerine yönelik girişimleri sonrasında ülkeye yatırım yapacağını açıklayan tek otomobil üreticisi GM değil.

Güney Koreli Hyundai yine bugün yaptığı duyuruda, ABD yatırımlarını gelecek 5 yıl içinde yüzde 50 artırarak 3,1 milyar dolara yükselteceğini bildirdi.

FORD MEKSİKA YATIRIMINDAN VAZGEÇMİŞTİ

ABD'nin bir başka otomobil üreticisi FORD'da Donald Trump'ın eleştirilerinden nasibini almış ve Meksika'da yapmayı planladığı yatırımı iptal etmişti. Şirket daha sonra yaptığı açıklamada, Meksika'daki otomobil fabrikası yatırımından vazgeçtiğini ve Michigan'da 700 kişiye istihdam yaratacak bir yatırım gerçekleştireceğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN TOYOTA'YA GÖZDAĞI

20 Ocak'ta görevi devralacak olan Trump kişisel sosyal medya hesabı üzertinden, Japon otomobil firması Toyota'yı da hedef alan açıklamalar yapmıştı. Toyota'nın "Corolla" model araçlarını üretip ABD'ye satmak için Meksika'da yeni bir fabrika kurma planını eleştirerek, "ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" ifadelerini kullanan ABD'nin yeni başkanının bu açıklamalarının ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 0,7 değer kaybetmişti.