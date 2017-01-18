Hyundai ile Kia hasarlı araçlarını toplayacak

Hyundai ile Kia, Tucson ve Sportage modeli 150 bin aracı servislere geri çağıracaklar.

Hyundai Motor ve bağlı ortaklığı Kia Motors, Tucson ve Sportage modeli 150 bin aracı arka amortisörlerindeki bir hatayı gidermek için servislere çağıracaklar.



Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasına göre geri çağırma kararı 3 Mart 2015 ile 25 Temmuz 2016 arasında üretilen 88.514 Tucson, 1 Ağustos 2015 ile 27 Temmuz 2016 arasında üretilen 61.662 Sportage modeli aracı kapsıyor.