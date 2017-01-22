OTOMOBİL
22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
OTOMOBİL

Ocak ayı otomobil kampanyaları

22 Ocak 2017 Pazar, 16:59:59

İşte otomotiv sektöründe marka marka Ocak ayı indirimleri...

  • 1
    1 | 41

    Otomobil firmaları kampanyalarına yeni yılla birlikte başladı. Kampanyaları arasında takas desteği, faizsiz kredi, döviz kuru sabitleme, ÖTV desteği gibi seçenekler bulunuyor. Son tarihleri ise 31 Ocak. İşte kampanyalı otomobiller...

  • 2
    2 | 41

    CITROEN

  • 3
    3 | 41

    Citroen 2016 model araçlarında 30 bin TL'ye, 20 ay faizsiz vadelendirme uygularken 20 bin TL'ye 20 ay faizsiz vadelendirme seçeneği uyguluyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300