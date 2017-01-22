13 | 41

Skoda, ocak ayı boyunca Fabia, Rapid & Rapid SB, Yeti ve Octavia modellerinde yeni ÖTV düzenlemesi sonucu ortaya çıkan fiyat artışını karşılıyor. ÖTV avantajına ek olarak Octavia 1.6TDI DSG Style versiyonunda 1.000 TL fiyat avantajından yararlanmak mümkün. Skoda Octavia 1.0 TSI Ambition ve Fabia modellerinde ise, 2.000 TL’lik özel fiyat avantajı sunuluyor. Superb'te ise ocak ayı fırsatları büyük bir hızla devam ediyor. Superb Prestige modelinde 5 bin TL, 2.0 TDI ve 2.0 TSI motorlu araçlarda ise 6 bin 500 TL özel fiyat avantajı bulunuyor.