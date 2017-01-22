22 Ocak 2017 Pazar, 16:59:59 | Güncelleme: 17:27:51
İşte otomotiv sektöründe marka marka Ocak ayı indirimleri...
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Otomobil firmaları kampanyalarına yeni yılla birlikte başladı. Kampanyaları arasında takas desteği, faizsiz kredi, döviz kuru sabitleme, ÖTV desteği gibi seçenekler bulunuyor. Son tarihleri ise 31 Ocak. İşte kampanyalı otomobiller...
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CITROEN
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Citroen 2016 model araçlarında 30 bin TL'ye, 20 ay faizsiz vadelendirme uygularken 20 bin TL'ye 20 ay faizsiz vadelendirme seçeneği uyguluyor.
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DACIA
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Ocak ayında Dacia tüm modellerinde kredi ve vade seçeneğine göre avantajlı faiz oranları sunuyor.
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FIAT
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Fiat Egea Sedan'larda yeni yılda da aralık kampanyası sunuyor ve ÖTV farkını karşılıyor.
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Ayrıca Egea Sedan, Hatchback ve Egea Station Wagon ile Linea, Punto, Panda ve Fiat 500 Ailesi modellerinde tüm vade ve tutarlarda yüzde 0.99 sabit faizli kredi avantajı da sağlıyor.
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Fiat 500 Ailesi üyesi 500L modelinde, 7 bin TL’ye varan “Tüm Opsiyonlar Hediye” kampanyasını da sürdüren Fiat, Bi-color renk, panoramik cam tavan, Skydome açılır cam tavan, Hi-Fi ses sistemini hediye ediyor.
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Fiat showroomlarında yerini yeni alan 500X 1.6 dizel otomatik modellerinde ise 6.500 bin TL değerinde “Düz Vites Fiyatına Otomatik Vites” fırsatı sunuluyor. Fiat’ın efsanevi modeli Fiat 500 ise 5.000 TL’ye varan indirimler ile cazip fırsatlar sunuyor.
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Ayrıca Ducato ve Fullback araçlarda 4.000 TL, Fiorino Combi&Cargo ve Doblo Combi&Cargo araçlarda 2.000 TL nakit indirimi sunuyor.
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SKODA
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Skoda, ocak ayı boyunca Fabia, Rapid & Rapid SB, Yeti ve Octavia modellerinde yeni ÖTV düzenlemesi sonucu ortaya çıkan fiyat artışını karşılıyor. ÖTV avantajına ek olarak Octavia 1.6TDI DSG Style versiyonunda 1.000 TL fiyat avantajından yararlanmak mümkün. Skoda Octavia 1.0 TSI Ambition ve Fabia modellerinde ise, 2.000 TL’lik özel fiyat avantajı sunuluyor. Superb'te ise ocak ayı fırsatları büyük bir hızla devam ediyor. Superb Prestige modelinde 5 bin TL, 2.0 TDI ve 2.0 TSI motorlu araçlarda ise 6 bin 500 TL özel fiyat avantajı bulunuyor.
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Skoda, kredi kullanmak isteyen müşterilere de büyük avantajlar sunuyor. Kampanya dahilindeki fiyat indirimlerinin yanı sıra tüm modellerde geçerli olmak üzere ŠKODA Finans ile 15 bin TL kredi kullanacak Skoda müşterileri, 9 ay yüzde 0 faiz avantajından faydalanabilecekler.
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FORD
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Ford 2016 model yılına ait binek araçlarda geçerli 20 bin TL'ye, 20 ay ve yüzde 0,49 faiz fırsatı sunuyor.
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Dileyene ise Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Ford binek araç modellerine 24 bin TL, 20 ay ve yüzde 0,49 faiz avantajı sağlıyor.
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HONDA
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Honda CR-V modellerinde ocak ayı boyunca 5 bin TL takas desteği sunuyor. Ayrıca kredinizi 1 yıl sonra ödeyin kampanyasını da sağlıyor.
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HYUNDAI
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Hyundai Elantra'da 3.200 TL'ye varan takas desteği sağlanırken 18 bin TL, 18 ay 0 faizle uygulanıyor.
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Hyundai Tucson'da 5 bin TL takas desteği sağlanırken 18 bin TL, 18 ay 0 faizle uygulanıyor.
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Hyundai Accent Blue'larda 3 bin TL'ye varan takas desteği uygulanıyor. Ayrıca 18 bin TL'ye, 18 ay 0 faiz desteği sağlanıyor.
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KIA
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Kia Soul'larda 5 bin 900 TL, KIA Sportage GT-Line Prestige'de 6 bin TL, KIA Sorento Prestige'de 11 bin 500 TL, KIA K2500'de 2 bin 800 TL indirim uygulanacak.
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NISSAN
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Micra modelinde, 12 bin TL krediye, 12 ay, yüzde 0, Juke modelinde, 15 bin TL krediye, 15 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sağlanıyor.
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Ayrıca Pulsar modelinde, 15 bin TL krediye, 15 ay, yüzde 0, Qashqai modelinde, 40 bin TL krediye, 15 ay için yüzde 0,99, X-Trail modelinde, 40 bin TL krediye, 15 ay için yüzde 0,99, yeni Navara modelinde ise 20 bin TL krediye, 20 ay için yüzde 0 faiz sunuluyor.
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Ayrıca Navara modelinde finansman kampanyası yerine kullanabileceğiniz, 3 bin TL’ye varan indirim sunuluyor.
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PEUGEOT
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Peugeot 208, Peugeot 2008 18 bin TL kredi 18 ay 0 faiz avantajıyla sunuluyor.
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Ayrıca 301 Allure HDi Versiyonlarında 15 bin TL kredi 15 ay 0 faizle ve Partner Tepee’lerde ise 20 bin TL kredi 20 ay 0 faiz sağlanıyor.
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TOYOTA
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Yaris 45 bin 500 TL'den, Corolla 59 bin 950 TL'den ve Hilux 79 bin 550 TL'den yani 2016 fiyatlarından satışına devam ediyor.
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SUZUKI
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Suzuki Baleno'larda 2 bin TL takas ve ilk adım desteğinin yanı sıra 500 TL'den başlayan taksit fırsatı sunuluyor.
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VOLKSWAGEN
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2016 model Volkswagen CC’lere 1 Euro = 3,07 TL, Yeni Tiguan 1 Euro = 3,13 TL, Golf R, Yeni Beetle ve Scirocco modellerine 1 Euro = 3,17 TL, Touareg’lere ise 1 Euro = 3,27 TL sabit kur oranları ile sunuluyor.
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Volkswagen Finans ile yüzde 1,29'luk faiz oranı geçerli oluyor.
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RENAULT
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Finansman kampanyasına dahil olmadan yapılacak Master ve Trafic satın alımlarında 2 bin TL, Kangoo satın alımlarında 1.500 TL’lik nakit alım indirimi uygulanıyor.