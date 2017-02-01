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Jaguar Land Rover Çin'deki 6 bin 438 aracını geri çağırıyor

Dünyanın en büyük otomobil markalarından Jaguar Land Rover, emniyet kemerlerinde yaşanan kusur nedeniyle Çin'deki 6 bin 438 aracını geri çağırdı. Araçlar ücretsiz onarılacak

01 Şubat 2017 Çarşamba, 08:01:28 Güncelleme: 08:02:32 AA

Jaguar Land Rover, emniyet kemerlerindeki kusur nedeniyle Çin'deki 6 bin 438 aracını geri çağırıyor.

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, işlemleri 24 Şubat'ta başlayacak geri çağırmaların, emniyet kemerlerindeki kusurdan kaynaklandığı belirtildi. Geri çağırmanın, 12 Haziran-26 Ekim 2016'da üretilen 2016 ve 2017 model ithal Range Rover modelleri ile13 Haziran-16 Ekim 2016'da üretilen 2017 model ithal Jaguar XE ve Jaguar F-TYPE modellerini kapsadığı duyuruldu.

Açıklamada, arızalı araçların ücretsiz onarılacağı vurgulandı.

Volkswagen da geçen ay Çin'deki 49 bin aracını hız kontrol sistemi ve fren donanımındaki kusurlar nedeniyle geri çağırmıştı.

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