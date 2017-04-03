Tofaş'tan ABD'ye yönetici transferi

Akın Aydemir 2010 yılından bu yana Tofaş’ın Bursa’daki 450 bin adetlik üretim kapasitesine erişen modern üretim merkezinin Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Aydemir; mayıs ayı itibarıyla Fiat Chrysler Automobiles’in 1.5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığı, yeni nesil Ram markalı pikap modellerini üretecek fabrikanın başına geçerek Fabrika Direktörü olarak göreve başlayacak.

Akın Aydemir

Akın Aydemir’in yerine ise Kalite Direktörü olarak görev yapan Zeki Erdal Şimşek, Tofaş Fabrika Direktörü olarak atandı.