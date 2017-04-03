OTOMOBİL
03 NİSAN 2017
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Tofaş akın aydemir
OTOMOBİL

Tofaş'tan ABD'ye yönetici transferi

ABD’ye yaptığı toplam ihracatın yüzde 4.2’sini FiatDoblo’nun Ram markalı versiyonunu ProMaster City isimli versiyonuyla gerçekleştiren ve 275 milyon dolarlık ihracata imza atan Tofaş’ın, Bursa’da yer alan Altın Seviye’deki modern fabrikasının 2010 yılından bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü’nü yürüten Akın Aydemir, FCA’nın Michigan’daki Sterling Heights Fabrikası’nı yönetmek üzere Fabrika Direktörü olarak transfer oldu.

03 Nisan 2017 Pazartesi, 08:46:53 Güncelleme: 10:51:50 HABERTURK.COM

Akın Aydemir 2010 yılından bu yana Tofaş’ın Bursa’daki 450 bin adetlik üretim kapasitesine erişen modern üretim merkezinin Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Aydemir; mayıs ayı itibarıyla Fiat Chrysler Automobiles’in 1.5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığı, yeni nesil Ram markalı pikap modellerini üretecek fabrikanın başına geçerek Fabrika Direktörü olarak göreve başlayacak.

 

Akın Aydemir

Akın Aydemir’in yerine ise Kalite Direktörü olarak görev yapan Zeki Erdal Şimşek, Tofaş Fabrika Direktörü olarak atandı.

 

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