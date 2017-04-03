Otomotiv ilk çeyreği ihracat rekoruyla kapattı

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, 2016 ocak-mart döneminde 5 milyar 542 milyon 94 bin dolar olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,5 artırarak 7 milyar 11 milyon 763 bin dolara taşıdı.

Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 18,9 ile en büyük payı alan otomotiv, yılın ilk çeyreğini de açık ara lider kapattı. Otomotivi, yüzde 11,1 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri", yüzde 11'lik pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon" ve yüzde 8 ile "çelik" sektörleri takip etti.

Otomotiv sektörü, bu dönemde 163 ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

MART AYINDA DA TARİHİ REKOR!

Mart ayında ise yüzde 32,5'lik artışla 2 milyar 712 milyon 809 bin dolar dış satıma imza atan sektör, aylık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Ocak ayındaki yüzde 36,8'lik artış ise Ağustos 2011'den bu yana (66 ay) aylık bazda, en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti. Sektör ihracatı, şubatta ise yüzde 12,5 artış kaydetmişti.

Son yıllarda ocak-mart dönemlerini 5-6 milyar dolar aralığında dış satımla tamamlayan sektör, 24,7 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008'in ilk çeyreğinde ulaştığı 6,4 milyar doları da geride bırakarak yakaladığı 7 milyar 11 milyon 763 bin dolarla bu yılın ilk çeyreğinde rekora imza attı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKEDEN 9'U AB ÜYESİ

Otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin 9'u Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden oluştu.

Ocak-mart döneminde yüzde 11,52'lik artışla 1 milyar 71 milyon 155 bin dolar ihracat yapılan Almanya, liderliğini korudu.

Almanya'yı yüzde 44,25'lik artış ve 816 milyon 913 bin dolar ile İtalya, yüzde 19,94'lük artış ve 776 milyon 905 bin dolar ile İngiltere, yüzde 34,05'lik artış ve 745 milyon 783 bin dolar ile Fransa, yüzde 26,97'lik artış ve 404 milyon 296 bin dolar ile İspanya takip etti.

Belçika, Polonya, ABD, Slovenya ve Hollanda da en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yerini aldı.