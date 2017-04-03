Tesla teslimat rekoru kırdı

Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, bu yılın ilk çeyreğinde 25 bin aracın teslimini gerçekleştirerek bu alanda bir rekora imza attığını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Tesla tarafından, yılın ilk çeyreğinde 13 bin 450 sedan tipindeki "Model S" ve 11 bin 550 SUV (sportif arazi aracı) tipindeki "Model X" olarak bilinen elektrikli aracın müşterilerine teslim edildiği belirtildi.

Söz konusu elektrikli araç teslimatının geçen yılın aynı dönemindeki rakamlarla kıyaslandığında yüzde 69 artışla bir rekoru ifade ettiği vurgulanan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde yapılan teslimatlara ek olarak, yaklaşık 4 bin 650 aracın, müşterilere teslim edilmek üzere çeyreğin sonunda yola çıktığı, bu rakamın 2017'nin ikinci çeyreğine dahil edileceği kaydedildi.

Teslimat rakamlarının haricinde Tesla'nın, yılın ilk üç aylık döneminde toplam 25 bin 418 araç ürettiği belirtilen açıklamada, bunun da yılın üç aylık dönemleri baz alındığında şirket adına yeni bir rekor olduğu ifade edildi.

"Model S", sıfırdan yaklaşık 100 kilometre hıza 2,5 saniyede ulaşabilirken, Tesla'nın dört tekerden çekiş özelliğine sahip 'SUV'si "Model X", sıfırdan saatte yaklaşık 100 kilometre hıza 2,9 saniyede çıkabiliyor. Ayrıca araç, 100 kilovatsaatlik bataryası sayesinde 474,7 kilometre yol alabiliyor.

Tesla'nın "Model S"in başlangıç fiyatı 68 bin dolar olarak belirlenirken, "Model X" ise 85 bin 500 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.