OTOMOBİL
2017'nin en pahalı 7 süper otomobili
03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:21:48 | Güncelleme: 04 Nisan 2017 Salı, 11:15:20
Business Insider, 2017'de çıkan en pahalı lüks otomobilleri derledi
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1
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2
2
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28
Başlangıç fiyatı: 275,000 dolar
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3
3
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28
Aracın sahip olduğu 5.2 litrelik V10 motor, 640 beygir güç üretiyor
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4
4
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28
0'dan 100 km hıza 2.9 saniyede çıkıyor
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5
5
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28
6. Mercedes G650 Landaulet
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6
6
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28
Başlangıç fiyatı: 666,400 dolar
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7
7
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28
V12 turbo motora sahip araç 630 beygir güç üretiyor
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8
8
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28
0'dan 100 km hıza 6 saniyede çıkıyor
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9
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10
10
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28
Başlangıç fiyatı: 300,000 dolar
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11
11
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28
Aracın sahip olduğu 6.6 litrelik V12 motor, 563 beygir güç üretiyor
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12
12
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28
0'dan 100 km hıza 4.7 saniyede çıkıyor
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13
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14
14
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28
Başlangıç fiyatı: 320,000 dolar
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15
15
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28
Aracın sahip olduğu 6 litrelik V12 motor, 780 beygir güç üretiyor
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16
16
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28
0'dan 100 km hıza 2.9 saniyede çıkıyor
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17
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18
18
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28
Başlangıç fiyatı: 290,000 dolar
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19
19
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28
Araçta, 4 litrelik twin-turbocharged V8 motor 710 beygir güç üretiyor
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20
20
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28
0'dan 100 km hıza 2.8 saniyede çıkıyor
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21
21
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28
2. Porsche Panamera Sport Turismo
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22
22
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28
Başlangıç fiyatı: 100,000 dolar
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23
23
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28
Aracın sahip olduğu 4 litrelik V8 motor 550 beygir güç üretiyor
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24
24
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28
0'dan 100 km hıza 3.4 saniyede çıkıyor
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25
25
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28
1. Lamborghini Aventador S
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26
26
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28
Başlangıç fiyatı: 421,350 dolar
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27
27
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28
Araçta, 6.5 litrelik V12 motor 730 beygir güç üretiyor
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28
28
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28
0'dan 100 km hıza 2.9 saniyede çıkıyor