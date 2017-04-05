Automechanika Istanbul 6 Nisan’da Kapılarını Açıyor

Fuar, Türkiye’nin konumu itibarı ile çevre ülke pazarlarına yatırım yapmayı hedefleyen tüm yerli ve yabancı firmalar için bölgenin en önemli uluslararası ticaret platformu olarak öne çıkıyor. Son yıllarda, yerli firmaların yanı sıra yabancı firmaların da yoğun ilgi ve talebi ile Automechanika Istanbul, Frankfurt ve Shanghai’dan sonra otomotiv endüstrisinin en büyük 3. fuarı olarak konumlanıyor.

Toplam 13 salonda düzenlenecek olan Automechanika Istanbul’da, ziyaretçiler aradıkları ürün ve firmaları; Parça ve Sistemler, Onarım ve Bakım, Yağ, Akü, Aksesuar, Reifen Jant ve Lastik, El Aletleri, Oto Yıkama ve Truck Competence olmak üzere oluşturulan 7 özel bölümde bulabilecekler.

Ayrıca, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “E-mobility ve Geleceğin Teknolojileri”, mobility ve geleceğin teknolojileri konusundaki baş döndürücü yenilikler için bir buluşma noktası olacak. 7. salonda organize edilen özel sergi ve forum alanında Otomotiv ana sanayi, tedarikçiler ve yeni girişimciler, bu özel alanında alternatif sürüş sistemleri, otonom sürüş, geleceğin filo yönetimi, akıllı şarj istasyonları, data yönetimi, alternatif yakıt teknolojileri konusundaki çalışmalar sergilenecek. Uzaktan bakım, telediagnostik, pil ve akü alanındaki heyecan verici teknolojik gelişmeler tartışılacak ve sunumlara yer verilecek.

Ekonomi Bakanlığı’ndan alım heyeti desteği

Automechanika İstanbul, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve CIS ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden sektör profesyonelini bir araya getirecek. Automechanika Istanbul bu yıl da Ekonomi Bakanlığı desteği ile Alım Heyeti Programı düzenliyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinden Satın Almacı Heyetler'in ağırlanacağı programda katılımcı firmalar uluslararası alıcılarla bir araya gelerek yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı elde edecekler.

Satın almacı programı kapsamında Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Filistin, Sırbistan, Tunus ve Yunanistan’dan alıcılar fuarı ziyaret edecek. Yurtdışının yanı sıra, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Odaları, Federasyonlar vb. kurumlarla işbirliği sonucunda Türkiye'nin dört bir yanından 100'ün üzerinde Anadolu delegasyonu fuarı ziyaret edecek.



Automechanika Academy, zenginleştirilmiş içeriği ile 2017'de

Automechanika Istanbul 2017, sergilenen ürün ve hizmetlerin yanı sıra etkinlikleriyle de göz doldurmaya devam edecek. Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen Automechanika Academy kapsamında çeşitli seminerler, atölyeler ve etkinlikler düzenlenecek. OSS tarafından "2030 yılına kadar otomotiv satış sonrası trendler", AKÜDER tarafından "Geleceğin Akü Teknolojileri", TOBFED tarafından "Türkiye'de araç bakım sektörü ve gelecek vizyonu" konulu seminerler düzenlencek. Ayrıca, 12. ve 14. salonlarda gerçekleşecek atölyelerde, lastik sökümü, lastik tamiri, donatılmış mobil araç uygulamaları, temel kaporta eğitimi, ağır vasıta aks ölçüm ve balans eğitimi, boya koruma, seramik kaplama, folyo kaplama, çizik giderme, su geri dönüşüm projesi gibi çeşitli konular ele alınacak ve dış alanda TOBFED tarafından Araç Yıkama Eğitimi düzenlenecek.

7. salonda düzenlenecek e-Mobility Forumu'nda ise "Akıllı ve Düşük Karbon Aracı Teknolojileri Kümelenme Atölyesi" düzenlenecek. Ayrıca, İTÜ Arı Teknokent Özel Oturumu kapsamında elektrikli araçlarda yeni enerji teknolojileri, otonom araçlar, tasarımda ve enerjide verimlilik; TEHAD Özel Oturumu kapsamında mobilite çözümleri ve akıllı ulaşım uygulamaları; FM Consulting Özel Oturumu kapsamında Türkiye pazarında başarılı iş geliştirme stratejileri ele alınacak. Ayrıca, TAYSAD 20.000 Kariyer Özel Oturumu'nda otomotiv sektöründe kariyer fırsatlarınıa odaklanılacak.