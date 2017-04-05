OTOMOBİL
1952 model cip masa oldu
05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:06:41 | Güncelleme: 15:10:53
AA
Zonguldak'ta otomobil tamircisi Erkan Çiçek, 7 yıl önce 2 bin liraya aldığı 1952 model hurda cipi parçalayıp ön kısmını masaya dönüştürdü
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Oto tamircisi 40 yaşındaki Erkan Çiçek, 1952 model hurda cipi 7 yıl önce 2 bin liraya satın aldı.
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Cipi parçalara ayıran Çiçek, ön kaporta bölümünü masaya dönüştürme kararı aldı.
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Çiçek, motoru çıkarıp kaportayı ve çamurlukları orijinaline uygun şekilde yeniden birleştirip düzenledi.
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Çiçek, son olarak yeşile boyayıp cipin tekerleklerini de monte ettiği masayı işyerinin üst katındaki ofisinde kullanmaya başladı.
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Çiçek, internette gördüğü farklı masalardan esinlenerek cipin ön tarafını masaya dönüştürdüğünü söyledi.
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Çiçek, şu açıklamalarda bulundu:
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Cipi satın aldıktan sonra iş yerimde atıl durumda bir süre bekledi. Sonra böyle bir fikir geldi aklıma.
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Bu üretimler vidalı olduğu için parçalara ayrılabiliyor. Parçalara ayırdıktan sonra ön takımı bir takım değişikliklerle masa haline çevirdim.
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Motorunu çıkardım. Son olarak boyadım ve güzel bir masa ortaya çıktı.
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Görüp satın almak isteyenler oluyor. Kendilerine de yapılmasını istiyor.
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Dekor amaçlı da kullanmak isteyenler var.