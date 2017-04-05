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1952 model cip masa oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:06:41 AA

Zonguldak'ta otomobil tamircisi Erkan Çiçek, 7 yıl önce 2 bin liraya aldığı 1952 model hurda cipi parçalayıp ön kısmını masaya dönüştürdü

  • 1 1952 model cip masa oldu
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    Oto tamircisi 40 yaşındaki Erkan Çiçek, 1952 model hurda cipi 7 yıl önce 2 bin liraya satın aldı. 

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