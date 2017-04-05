Anadolu Isuzu piyasa koşullarından dolayı çalışma süresini azalttı

Anadolu Isuzu dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre, piyasa koşulları nedeniyle stok seviyesinin yeniden planlanması için haftalık çalışma süresi 10 Nisan ile 30 Haziran arasında iki gün azaltılacak.



Şirket yaptığı açıklamada, satışları etkilemeyeceğini belirttiği çalışma süresindeki azalışın yıllık üretimi yüzde 5 aşağı çekmesini öngördüğünü belirtti.



Geçen yılın tamamında 5,240 adet otobüs, kamyon ve kamyonet üreten Anadolu Isuzu, bu yılın ilk iki ayında Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre 774 araç üretti.

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