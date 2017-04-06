Adayların 14 Nisan’a kadar internet üzerinden başvuruda bulunacağı etkinlikte, dünya otomotiv endüstrisinin ünlü profesyonelleri de seminer ve konferanslarla sektörün geleceğine ışık tutacak.

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, “Otomotiv sektörümüze daha nitelikli, çevreci, güvenli, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler sunmayı hedefliyoruz. OİB olarak son iki yılda 1,5 milyon TL destek verdiğimiz İTÜ Çekirdek Programında, ödül sahipleri projelerini geliştirmenin yanında, MBA eğitimi ve üniversite-sanayi işbirliğiyle network yaratma imkanı da buldu” dedi.

Aday başvuruları 14 Nisan’a kadar sürecek

Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamında otomotivde katma değerin artırılması, yeni ürün, teknoloji ve metotların üretilmesi, yenilikçi tasarımcıların teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi ve dünya pazarlarına sunulmasının amaçlandığı yarışmalara, öğrencilerden profesyonellere 18 yaşını dolduran her aday katılabiliyor. Adayların 14 Nisan tarihine kadar projeleriyle internet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. Yarışmalarda ön elemeyi geçen adaylar 19 Nisan’da duyurulacak, ikinci eleme de 24 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Yeni tasarımcıların yetiştirilmesi teşvik ediliyor

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması ile otomotiv sektöründe inovasyon ve tasarım kültürünü yaygınlaştırmayı, genç tasarımcıların yetiştirilmesini teşvik etmeyi ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ömer Burhanoğlu, “Etkinlik ile Türk otomotiv sektörüne daha nitelikli, çevreci, güvenli, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler sunabilmeyi hedefliyoruz. Her yıl içeriğini geliştirmeye çalıştığımız Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması ile uluslararası arenada da markalaşacağız” şeklinde konuştu.

OİB, girişimcileri para ödülü ile destekledi

OİB, 2015 ve 2016 yıllarında İTÜ Arı Teknokent ile yapılan iş birliği çerçevesinde girişimcileri de destekledi. Bu kapsamda 2015 yılında yapılan OİB 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım yarışması etkinliğindeki 19 finalist, İTÜ Çekirdek Programına girmeye hak kazanırken, 12 finalist program için başvuruda bulundu.

Finalistler İTÜ Çekirdek Programında Ön Kuluçka alanında projelerini geliştirme fırsatı yakaladı. Ayrıca Hızlandırma Programı ile 150 saate varan Çekirdek MBA eğitimi, antrenör ve mentorların uzmanlık alanlarından yararlanıp, üniversite sanayi iş birliği sinerjisinden faydalanarak network yaratma imkanı buldu.



OİB, aynı zamanda girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiren İTÜ Çekirdek Big Bang 2015 finallerinde de Türk otomotiv sektörünün çehresini değiştirecek girişimcileri ödüllendirdi. OİB, bu kapsamda İTÜ Çekirdek Big Bang ödüllerinde beş projeye, girişimcilik ve üretim yolunda ilk adım olarak toplamda 250 bin lira ile destek verdi. OİB tarafından Big Bang ödüllerinde Enwair Batarya projesine 70 bin, Euro6 Egzoz Emisyon Sistemleri için Ünite Kalite Sensörü Geliştirilmesi projesine 60 bin, IUGO Akıllı, Tasarruflu ve Güvenli Sürüş Sistemi projesine 50 bin, Marvin projesine 40 bin ve Düşük Sıcaklıklarda Çalışabilen Yüksek Verimli Statik Range projesine de 30 bin lira verildi.

OİB’in 2016 yılında düzenlediği 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasında ise 20 finalist İTÜ Çekirdek Programı’na girmeye hak kazandı. Finalist girişimciler, süreç boyunca laboratuvar, ofis, teknik malzeme ve altyapıya ilişkin imkanlardan, antrenör ve mentorların sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede İTÜ Çekirdek’in sunduğu bütün imkanlardan yararlanma fırsatı buldu. İTÜ Çekirdek Big Bang 2016 finalinde ise OİB tarafından projelere 145 bin TL ödül dağıtıldı. Bu kapsamda OİB, Formulate projesine 60 bin TL, Progin-Bilişim-Transafe projesine 50 bin TL ve Nanografen projesine 35 bin TL ödül verdi.