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Alfa Romeo, Jeep, SİNAN SAİP BEL, TÜRKER GÜRTEKİN
OTOMOBİL

Alfa Romeo ve Jeep'e yeni isimler atandı

Türkiye'de Tofaş çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo ve Jeep'in Marka Direktörlüğü görevine nisan ayı itibarıyla Sinan Saip Bel atandı. Türker Gürtekin ise Tofaş İş Geliştirme Direktörü olarak yeni görevine başladı

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:51:47 Güncelleme: 14:07:41 AA

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo ve Jeep'in Marka Direktörü Sinan Saip Bel oldu. 2015 yılından bu yana aynı görevi sürdüren Türker Gürtekin ise Tofaş İş Geliştirme Direktörü olarak yeni görevine başladı.

Sinan Saip Bel, Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü görevini, FerMas Şirket Müdürlüğü görevi ile beraber yürütecek.



SİNAN SAİP BEL KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Bel, 1999 yılında Aygaz'da Dökmegaz Satış Sorumlusu olarak iş hayatına başladı. Bel, bu görevinin ardından 2002-2003'te Aygaz Dökmegaz Pazarlama Sorumlusu, 2003-2004'te Borusan Oto'da Servis Danışmanı, 2004-2005'te Doğuş Oto'da Servis Bölge Şefi, 2005-2008'de Doğuş Oto'da Satış Sonrası Müdürü görevlerinde bulundu.

Tofaş çatısı altında Ferrari ve Maserati markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütmekte olan FerMas'ta 2008 yılından itibaren Satış Sonrası Müdürü olarak görev alan Bel, 2014 yılından beri FerMas Şirket Müdürü olarak görev yapıyor.



TÜRKER GÜRTEKİN KİMDİR?

Türker Gürtekin ise lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı ve Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı (MBA) yaptı. Gürketin, Tofaş'taki kariyerine 2001 yılında Satış Sonrası Süreçler ve Garanti Uzmanı olarak başladı. Sırasıyla Dış Pazarlar Yönetimi Sorumlusu, Koç Fiat Kredi Finansman AŞ'de Satış Müdürü ve ardından da Pazarlama ve Satış Müdürü olarak devam eden Gürtekin, 2012-2013'te Alfa Romeo, Jeep Satış Müdürü görevinde bulundu. Gürtekin, 2013-2015 döneminde Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman AŞ Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

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