Haberin ardından Hyundai Türkiye'den yapılan açıklamada ise, bu yönde 'henüz' alınmış bir karar olmadığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Koreli otomotiv devi Hyundai, Türkiye’de üreteceği 3. modeli resmi olarak açıkladı. Bu yılın başında Hyundai Assan Başkan ve CEO’su Mong Hyun Yoon’un müjdesini verdiği B-SUV sınıfındaki yeni model ismini Hawaii’nin ünlü bölgesi ‘Kona’dan alacak. Hyundai, Frankfurt fuarında tanıtıp yıl sonu üretmeyi planladığı yeni modelle Avrupa’da Toyota ve Nissan’ı geçerek en büyük Asyalı marka olmayı hedefliyor.

İsmini kahvesiyle ünlü Hawaii’nin bir bölgesinden alan ‘Kona’nın özellikle Avrupa’da Renault Captur ve Nissan Juke ile rekabet etmesi bekleniyor. Araçla ilgili ilk teaser (tanıtım) fotoğrafı yayınlayan Hyundai, önümüzdeki günlerde daha fazla detay verileceğini açıkladı.

LİDERLİK GETİRECEK

Hyundai tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılında Avrupa’daki en büyük Asyalı otomotiv üreticisi olmak istedikleri ve İzmit’te üretilecek yeni modelin bu hedef için çok önemli olduğu belirtildi.

Kona, Hyundai’nin Avrupa’da Grand Santa Fe, Santa Fe ve Tucson’dan sonra SUV sınıfındaki 4. modeli olacak. Hyundai, Avrupa’daki hedefiline ulaşmak için Toyota ve Nissan’ı geçmek istiyor.

2016 yılında Toyota Avrupa’da yüzde 7 artışla 596 bin 515 adet araç satarken, Nissan yüzde 1.2’lik kayıpla 549 bin, Hyundai ise yüzde 7 büyüme ile 499 bin 22 adet araç sattı.

İşte bu noktada Hyundai, İzmit’te ilk etapta 50 bin adet olarak üreteceği yeni modelle aradaki farkı kapatarak Avrupa’da Asya markalarının lideri olmak istiyor.

Yapılan açıklamada, Kona’nın i20 platformunda üretileceği ve 3 farklı motor tipi olacağı ifade edildi. Bu motorlar 3 silindirli 1 litre ve 4 silindirli 1.4 litre benzinli motor ile 1.6 litre dizel motordan oluşuyor.

Aracın 2014 yılında Cenevre fuarında sergilenen Intrado (üstte) isimli konsept modeline benzeyeceği de iddia ediliyor.

HYUNDAI'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan söz konusu haberle ilgili öğle saatlerinde bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Konuyla ilgili olarak, Hyundai Motor Company ve Hyundai Assan Otomotiv Sanayi tarafından yapılmış resmi bir açıklama olmamakla beraber, aracın Türkiye’deki Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda üretilmesi ile ilgili henüz alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Hyundai Kona, ilk etapta Hyundai Motor Company’nin Kore’deki Ulsan Fabrikası’nda üretilerek tüm dünyaya gönderilecektir.

Konuyla ilgili gelişmeler olduğu taktirde sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacağız."