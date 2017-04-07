Sürücüsüz takside Mercedes ve Bosch ortaklığı

Otonom sürüş teknolojisine sahip sürücüsüz otomobillerin piyasaya çıkma süreleri her geçen gün yaklaşırken Bosch ve Mercedes ortak bir taksi üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.

Ülkemizde beyaz eşya alanındaki çalışmalarıyla tanınan fakat dünyada otomotiv parça tedarik işleminde ilk sırada bulunan Bosch ve Alman premium otomobil üreticilerinden Mercedes, sürücüsüz taksi üretiminde ortaklık yaparak beraber çalışacaklarını ve bu taksinin 2021 yılı başında piyasaya çıkacağını açıkladılar.

Mercedes modelleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda tamamen sürücüsüz otomobil yapma çalışmalarına devam eden iki büyük firma, aynı zamanda bu taksilerin akıllı cihazlar üzerinden çağırılmasını sağlayan program üzerine de çalışmalarını sürdürüyor.

Mercedes-Benz F 015 Luxury modeli üzerinden yapılan çalışmada, aracın tamamen sürücüsüz olarak tasarlanması ve üst kalitede bir otomobil oluşturma aşamasında olan iki dünya devi, tamamen elektrikli olacak bu taksi projesinin 200 kilometrelik bir menzilde hizmet vermesi üzerine çalışıyor.

Mercedes-Bosch ortaklığının sürücüsüz taksi prototipi önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılacak.

Yenişafak