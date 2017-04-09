OTOMOBİL
09 NİSAN 2017
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2017'nin en değerli otomotiv markaları

09 Nisan 2017 Pazar, 12:08:16 HABERTURK.COM

Brand Finance, 2017'nin en değerli otomotiv markalarını sıraladı. İşte o liste...

  • 1 2017'nin en değerli otomotiv markaları
    1 | 50

    50 BAIC

    Ülke: Çin

  • 2 2017'nin en değerli otomotiv markaları
    2 | 50

    49 Fiat

    Ülke: İtalya

  • 3 2017'nin en değerli otomotiv markaları
    3 | 50

    48 Bentley

    Ülke: Birleşik Krallık

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