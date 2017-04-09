OTOMOBİL
2017'nin en değerli otomotiv markaları
09 Nisan 2017 Pazar, 12:08:16 | Güncelleme: 16:42:20
HABERTURK.COM
Brand Finance, 2017'nin en değerli otomotiv markalarını sıraladı. İşte o liste...
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1
-
2
-
3
3
|
50
48 Bentley
Ülke: Birleşik Krallık
-
4
-
5
5
|
50
46 Delphi Automotive
Ülke: Birleşik Krallık
-
6
6
|
50
45 Mahindra and Mahindra
Ülke: Hindistan
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
12
|
50
39 Rolls-Royce
Ülke: Birleşik Krallık
-
13
-
14
-
15
15
|
50
36 Mitsubishi Motors
Ülke: Japonya
-
16
16
|
50
36 Mitsubishi Motors
Ülke: Japonya
-
17
17
|
50
34 Maruti Suzuki
Ülke: Hindistan
-
18
18
|
50
33 Daihatsu
Ülke: Japonya
-
19
19
|
50
32 Polaris Inds
Ülke: ABD
-
20
20
|
50
31 Tesla Motors
Ülke: ABD
-
21
-
22
22
|
50
29 Harley-Davidson
Ülke: ABD
-
23
23
|
50
28 Toyota Industries
Ülke: Japonya
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
33
|
50
18 Kia Motors
Ülke: Güney Kore
-
34
-
35
35
|
50
16 MINI
Ülke: Birleşik Krallık
-
36
-
37
37
|
50
14 Land Rover
Ülke: Birleşik Krallık
-
38
-
39
39
|
50
12 Hyundai
Ülke: Güney Kore
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40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
-
46
-
47
47
|
50
4 Volkswagen
Ülke: Almanya
-
48
48
|
50
3 Mercedes-Benz
Ülke: Almanya
-
49
-
50