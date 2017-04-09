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OTOMOBİL

İkinci el araçlarda el değiştirme 6 milyona kadar gidebilir

Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş, ikinci el araçlara talebin artacağını ve bu sene 5.5 milyonun üzerinde bir ikinci el rakamı görebileceğimizi belirtiyor. Maraş, araç alacaklar için ise şuan tam zamanı olduğunu söylüyor

09 Nisan 2017 Pazar, 15:00:17 Güncelleme: 15:02:43 AA

Çelik Motor Genel Müdürü Maraş, ikinci el araç alımı ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunuyor:

"5-5,5 milyon ikinci el ticareti oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de asıl büyük pazar, ikinci el pazarıdır. Birinci elin 5 katı büyüklüğünde. Özellikle geçen sene kur, ÖTV artışı olduğu için şirketlerin elinde 2016 model araçlar da kaldı. Onlar daha ucuz fiyatlarla satıldı, 2017 başında. Şimdi o araçlar ikinci el biraz daha düşük fiyattan satılacak. Dolayısıyla firmaların stoklarını azaltmak için sattıkları araçlar, ikinci elde göreceli olarak daha da ucuz olacak."



YAZLA BİRLİKTE İKİNCİ ELE OLAN TALEP ÇOK HIZLI ARTAR

Maraş, ikinci el otomobil almanın bir mevsimi olduğunu ifade ederek, "Özellikle ikinci el araba almak istiyorsanız, kasımdan marta kadar olan dönemde almanız lazım çünkü kasım-aralık birinci el kampanyalarının çok yoğun olduğu bir dönem olduğu için insanlar birinci ele yönelirler, ikinci el fiyatı düşer ve yeni yıl geçişlerinde de yazdan önce araba almanız lazım çünkü yazla birlikte Türkiye'de ikinci ele olan talep çok hızlı artar, o da fiyatları yazdan önce yukarı çeker." değerlendirmesinde bulundu.



6 MİLYONA KADAR GİDEBİLİR

İkinci elde yılda ortalama 5-5,5 milyon el değiştirme olduğunu, bu sene ise bu rakamın daha yüksek olabileceğini belirten Maraş, "Birinci el araçlar zam göreceği, fiyatlar artacağı için ikinci ele talebin artacağını düşünüyoruz. Bu sene 5,5 milyonun üzerinde bir ikinci el rakamı göreceğiz, 6 milyona kadar gidebilir." diye konuştu.

Maraş, ikinci el pazarında 50 bin liranın altındaki araçların çok talep gördüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:
"İnternette, özellikle bazı sitelerde yoğun ikinci el ilanları var ama hala ciddi bir galeriden ikinci el satışı var Türkiye'de. Çünkü orada internetteki fiyatlara baktığınız zaman yüzde 7-8 civarında farklılık var. Galeride internetteki fiyatların altında. Türkiye'de 18-20 bin galeri var. Çok fazla galerisi olan bir ülkeyiz. Hala galerilerde epey bir ikinci el ticareti dönüyor."

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