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Toyota, Toyota Corolla, Ali Haydar Bozkurt
OTOMOBİL

En çok satan Toyota 50 yaşında

1966 yılında “insanların otomobili” olmak üzere tasarlanıp üretilen Corolla, geçen 50 yıl boyunca 44.1 milyon adedi aşan bir satış başarısı yakalayarak otomotiv endüstrisinde adını “efsaneler” arasına yazdırmayı başarmış ender modellerin başında geliyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 09:31:36 Güncelleme: 10:54:31

Dünyanın en çok tercih edilen otomobili olarak erişilmesi güç bir rekorun sahibi olan Toyota Corolla 50’nci yaşını kutluyor. 

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 Toyota fabrikasında üretimine devam edilen Corolla, Toyota’nın 80 yıllık tarihi içinde bugüne kadar satılan her 5 modelden 1’ini temsil ediyor. Toyota milyonlarca insanın kalbinde taht kurmuş Corolla’nın 50’nci yılı dolayısıyla “Premium 50. Yıl” versiyonunu piyasaya sundu.



Corolla’nın 50 yıllık başarılı geçmişiyle insanların otomobil anlayışını değiştirdiğini belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Corolla sorunsuzluk denince akla ilk gelen, ekonomik özellikleriyle öne çıkan, geliştirilen yeni teknolojileri ilk olarak uygulayıp böylelikle insan hayatını kolaylaştıran bir Toyota modeli” dedi.

Dünya üzerinde her 15 saniyede bir Corolla satılıyor. Bugüne kadar satılan Corolla’lar arka arkaya dizildiğinde 194 bin km uzunluğa ulaşıyor ve dünyanın çevresini 5 kere dönüyor. Üst üste konulduğunda ise 66 bin km’lik bir yükseklik elde ediliyor.

 

Gazete Habertürk

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