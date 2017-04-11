Tesla önce Ford'u şimdi de GM'i geçti

11 Nisan 2017 Salı, 12:39:29 | Güncelleme: 13:47:32
HABERTURK.COM
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Sadece 14 yıl önce kurulan Tesla, son bir ayda inanılmaz bir performansa imza attı
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Geçtiğimiz günlerde piyasa değeri olarak 114 yıllık Ford'u geride bırakıp ikinciliğe yükselen firma, şimdi de 109 yıllık dev General Motors'u geride bırakıp ABD'nin en değerli otomotiv şirketi oldu.
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ABD otomotiv piyasasında taşlar yerinden oynuyor.
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Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, bir hafta içerisinde iki devi geride bırakarak ABD'nin piyasa değeri en yüksek otomotiv firması oldu.
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New York borsasında hisse başına değeri 313,73 dolara kadar yükselen ve piyasa değeri 51,75 milyar dolara ulaşan Tesla, ABD'nin piyasa değeri en büyük otomotiv firması General Motors'u geride bıraktı.
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General Motors'un hisse başına değeri ise New York borsasında en yüksek 34,12 dolardan işlem görürken, şirketin piyasa değeri 50,44 milyar dolarda kaldı.
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Tesla hisseleri son bir ayda yüzde 35 oranında artış gösterdi.
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Tesla'nın bu yılın ilk çeyreğinde teslim ettiği araç sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 yükselerek 25 bine ulaştığına ve bu alanda şirketin kendi içinde bir rekor kırdığına işaret eden uzmanlar, yatırımcıların firmanın geleceğine güvendiğini, bu nedenle de şirketin hisselerine talebin arttığını belirtiyor.
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GEÇEN HAFTA FORD'U GEÇMİŞTİ
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Tesla, geçtiğimiz hafta içerisinde General Motors’tan sonra ikinci sırada yer alan otomobil üreticisi olan Ford'u geride bırakmıştı.
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Tesla, 48.6 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak, Ford’un 45.4 milyar dolarlık piyasa değerini geçmiş ve ABD’nin en değerli ikinci otomobil üreticisi olmuştu.
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Tesla Piyasa Değeri: 51.75 milyar dolar
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Yıllık Üretim: 76 bin adet
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Yıllık gelir: 7 milyar dolar
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Kurucusu: Martin Eberhard ve Marc Tarpenning, 2003
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Yeri: Palo Alto, California
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Çalışan sayısı: 30 bin
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Halka arz tarihi: 2010
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Tesla ile ilgili diğer fotoğraflara aşağıya doğru devam ederek bakabilirsiniz...