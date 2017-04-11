OTOMOBİL
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
OTOMOBİL

Tesla önce Ford'u şimdi de GM'i geçti

11 Nisan 2017 Salı, 12:39:29 HABERTURK.COM

  • 1 Tesla önce Ford'u şimdi de GM'i geçti
    1 | 25

    Sadece 14 yıl önce kurulan Tesla, son bir ayda inanılmaz bir performansa imza attı

  • 2 Tesla önce Ford'u şimdi de GM'i geçti
    2 | 25

    Geçtiğimiz günlerde piyasa değeri olarak 114 yıllık Ford'u geride bırakıp ikinciliğe yükselen firma, şimdi de 109 yıllık dev General Motors'u geride bırakıp ABD'nin en değerli otomotiv şirketi oldu. 

  • 3 Tesla önce Ford'u şimdi de GM'i geçti
    3 | 25

    ABD otomotiv piyasasında taşlar yerinden oynuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300