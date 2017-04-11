Tornacıdan 3 şanzımanlı ve LPG'li arazi aracı

11 Nisan 2017 Salı, 13:08:45 | Güncelleme: 15:49:45
AA
Nevşehir'de torna ustası Yiğit, otomobil motoru ve profil demir kullanarak 3 şanzımanlı, LPG ile çalışan arazi aracı imal etti
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Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde, hurdaya ayrılan bir otomobilin motorunu modifiye ederek 16 vitesli aksama dönüştüren 45 yaşındaki Yiğit, bu motoru arazi aracına monte etti. Kapadokya bölgesindeki engebeli arazi ve vadilerde deneme sürüşü yapan Yiğit'in imal ettiği arazi aracına diğer esnaf da ilgi gösteriyor.
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Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın yapım projesi üzerinde yaklaşık 2 yıl çalıştığını, parçaları tamamladıktan sonra ise 45 günlük süreçte hazır hale getirdiğini anlattı.
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Arazi aracını LPG'li olarak tasarlayıp yapan Yiğit, "Araçta güçlendirilmiş 3 şanzıman var, 16 vites ile saatte 160 kilometre hız yapabilme kapasitesine sahip. Aracımızın hem arazi koşullarında, hem de yolda gitme özelliği var." dedi.
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Yiğit, arazi sürüşlerinde aracın devrilme riskini göz önünde bulundurarak şoför ve yolcu kısmının çevresine çelik bariyerle güçlendirildiğini belirterek şöyle devam etti:
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"Çift çeker arazi aracı hidrolik direksiyona sahip. 850 kilogram ağırlığında, hazır hale getirmek bana yaklaşık 25 bin liraya mal oldu. Çevresi çelik bariyer ve güçlendirilmiş borularla desteklediği için takla atsa bile içindeki insana hiçbir zarar vermemesini sağlayacaktır."
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ARACA SOYADINI VERDİ
Ortaokuldan mezun olduktan sonra sanayide çırak olarak işe başladığını ve yaklaşık 30 yıldır tornacılık yaptığını ifade eden Yiğit, araca kendi soyadını verdiğini anlattı. Yiğit, şöyle konuştu:
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"Yaptığım off-road aracın, arazide devrilme riski olduğundan dolayı benzinli olursa devrilme esnasında karbüratörden taşma olabileceğini düşündüm. Bu yüzden aracı LPG'li olarak tasarladım. Türkiye'de off-road araçlar genellikle tek şanzımana sahip ama 'Yiğit' 3 şanzımanlı bir araç olarak ortaya çıktı.
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Vites bölümünü 16 ayrı vitese bölme özelliğiyle arabanın performansı düşmeden yüksek güç elde edebiliyor. Çevredeki esnaf arkadaşlar ve yakınlarım aracı görünce takdir topluyorum. Bu durum parayla ölçülecek bir şey değil."
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DEMİR YIĞININDAN 4 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL YAPTI!
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4 YIL BOYUNCA UĞRAŞIP LAMBORGHINI YAPTILAR!
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