OTOMOBİL
12 NİSAN 2017
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Otomotiv Gazetecileri Derneği, yılın otomobilini seçti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 00:34:59 AA

7 otomobil finale kaldı

  • 1 Otomotiv Gazetecileri Derneği, yılın otomobilini seçti
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    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" (TYO) yarışmasında birinci olan otomobili seçildi.

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    OGD tarafından yapılan açıklamaya göre, dernek üyesi 78 otomotiv gazetecisinden oylamaya katıldı. Geçen yıl bu ödülün sahibi Skoda Superb olmuştu.

  • 3 Otomotiv Gazetecileri Derneği, yılın otomobilini seçti
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    Yarışmanın ilk etabında 25 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı.

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    Finale kalan modeller "Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı" gibi kriterler açısından değerlendirildi.

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    "Yılın otomobilini" belirleyecek ikinci etapta ise OGD üyeleri sahip oldukları 250 puanı 7 finalist arasında dağıttı.

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