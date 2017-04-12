Otomotiv Gazetecileri Derneği, yılın otomobilini seçti

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"Öncelikle OGD'ye çok teşekkür ediyorum. Bu otomobilin arkasında milyonlarca avroluk bir yatırım ve binlerce insanın emeği var. Her şeyden önce Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği var. Dolayısıyla bunların yarattığı bu güzelliği de halkımız nezdinde kazandığı bir beğeni var. Biz bu ödülün ağırlığını ve sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bu ödülü her şeyden daha değerli bir şekilde saklayacağız ve tüm ekibime teşekkür ediyorum."