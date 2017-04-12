OTOMOBİL
2018 Dodge Challenger SRT Demon
12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:10:17 | Güncelleme: 20:17:54
HABERTURK.COM
2018 yılında piyasaya çıkacak olan Dodge Challenger SRT Demon, fabrikasyon araçlar arasında en güçlüsü. Otomobil ABD'de sadece 3000 adet üretilecek. Fiyatı ne kadar?
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Amerikalı otomobil üreticisi Dodge, 2015 yılında çıkardığı Hellcats'ten sonra bir kez daha güç sınırlarını zorlayan bir araç üretti.
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2018 yılında çıkacak Dodge Challenger SRT Demon sadece 1 senelik bir model olacak.
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Otomobilin toplam üretimi ABD için 3000 adet olacakken, Kanada piyasası için de ilave 300 adet sipariş alınacak.
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Otomobilin en büyük özelliği fabrikasyon üretim standartlarında dünyanın en güçlüsü olması.
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Dodge Challenger SRT Demon tanıtımında da hızlı araç tutkunlarının vazgeçilmez filmi Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızlarından Vin Diesel sahneye çıkarak rol aldı.
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Peki sıradışı bu aracın özellikleri neler?
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Demon, 0-100 kilometreye 2.3 saniyede ve 100 mile de 5.1 saniyede ulaşıyor.
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Böylelikle de Bugatti Chiron (2.4) ve Tesla (2.3)'dan daha hızlı bir seri üretim aracı hâline geliyor.
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Demon, fabrikasyon otomobiller için kullanılabilecek en güçlü motor olan V8 taşıyor.
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840 beygir gücündeki otomobil 1044 Nm torka sahip.
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Demon, 315/40R18 drag sınıfı radyal lastiklerle geliyor. Özelliği ise sürtünmeyi azaltıyor olması.
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Demon bu yüksek motor gücü ve özel lastikleri sayesinde, kalkış esnasında ön lastiklerini 90 cm havalandırarak Guinness tarafından rekorla sertifikalandırıldı.
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400 metrelik mesafe 9,65 saniye içerisinde 225 km/s hızla geçilebiliyor.
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Doğal olarak araçta seyrederken şoförün yediği G kuvveti de üst düzey. Saniyede 1.8 g.
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Kadranda görebileceğiniz maksimum sürat ise saatte 270 kilometre.
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Daha hızlı olmak isteyenler, ağırlıktan kurtulmak için ön ya da arka yolcu koltuğu olmadan da Dodge Demon'u satın alabilir.
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Fabrikadan orijinal çıkışı tek koltuk olaran Demon, dileyenler için sadece 1$ karşılığında ilave koltuk ekleyebiliyor.
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Hellcat modeli üzerinden tasarlanıp geliştirilen otomobilde 97 parça değişikliği var.
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Drag yarışlarında ağırlığı maksimum olarak dağıtmak için özel olarak tasarlanmış Billstein amortisörler taşıyan araç,
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Hellcat modeline göre önde yüzde 35, arkada ise yüzde 25 daha yumuşak yay ve pistonlara sahip.
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Dönüş dirençli silindir barlar da keza önde yüzde 75 ,arka tarafta ise yüzde 44 daha hafif ve yumuşak.
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Arka farlar aracın genişliğine 3.5 inç kadar eklese de Demon'un görselliğini daha etkili kılıyor.
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SRT Performans sayfası da Demon modeliyle, daha fazla fonksiyonla yeniden gelmiş.
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Fazla hız yapmak istemeyenler için Eko modu da var. Devir bu özellikle 4000'e iniyor ve kalkış kontrol ile otomatik transmisyonu pasif konuma getiriyor.
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Yanan ışık aracın çekişinin en yüksek hâle getirilerek yüksek oktanlı yarış yakıtını kullanmaya hazır olduğunu belirtiyor.
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Lastikler zorlu kalkışlarda kaymaması için özel olarak tasarlanmış ve yan çeperleriyle daha iyi tutunuyor.
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Otomobile Speedlogix işbirliğiyle herhangi bir delme ya da kesme işlemi gerçekleştirmeden, yarışlar için dört noktalı koşum takılabiliyor.
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Tabi aracın piyasaya çıkmadan drag yarışlarında yasaklandığı haberi geldiği için koşumlar pek tercih edilmeyebilir.
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Demon renk seçenekleri ise beklenden fazla. İndigo mavisinden sarıya, griden yeşile değişik tonlarda tam 14 alternatif mevcut.
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Demon için bir de opsiyonel sandık kiti alınabiliyor. kişinin ismine özel sandıkta özel seri numarası var ve içeriği de şöyle:
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Performans çekiş kontrol modülü
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Yüksek oktan motor kalibrasyonu
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Konik performans hava filtresi
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Demon marka takip araçları
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Yüksek oktan tuşlu yedek anahtar modülü
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Taşıma çantalı hidrolik kriko
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Lastik basınç ölçme aygıtı
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Uzatmalı ve skoteli tork anahtarı
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Kablosuz, şarjlı vidalama makinası
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Dodge Challenger SRT Demon sonbaharda satışa sunulacak fakat fiyatı henüz açıklanmadı.
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