OTOMOBİL
12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
OTOMOBİL

2018 Dodge Challenger SRT Demon

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:10:17 HABERTURK.COM

2018 yılında piyasaya çıkacak olan Dodge Challenger SRT Demon, fabrikasyon araçlar arasında en güçlüsü. Otomobil ABD'de sadece 3000 adet üretilecek. Fiyatı ne kadar?

  • 1 2018 Dodge Challenger SRT Demon
    1 | 49

    Amerikalı otomobil üreticisi Dodge, 2015 yılında çıkardığı Hellcats'ten sonra bir kez daha güç sınırlarını zorlayan bir araç üretti.

  • 2 2018 Dodge Challenger SRT Demon
    2 | 49

    2018 yılında çıkacak Dodge Challenger SRT Demon sadece 1 senelik bir model olacak.

  • 3 2018 Dodge Challenger SRT Demon
    3 | 49

    Otomobilin toplam üretimi ABD için 3000 adet olacakken, Kanada piyasası için de ilave 300 adet sipariş alınacak.

  • 4 2018 Dodge Challenger SRT Demon
    4 | 49

    Otomobilin en büyük özelliği fabrikasyon üretim standartlarında dünyanın en güçlüsü olması.

  • 5 2018 Dodge Challenger SRT Demon
    5 | 49

    Dodge Challenger SRT Demon tanıtımında da hızlı araç tutkunlarının vazgeçilmez filmi Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızlarından Vin Diesel sahneye çıkarak rol aldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300