OTOMOBİL
13 NİSAN 2017
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OTOMOBİL

Bursa'dan saatte 73 araba ihraç ediliyor

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki toplam otomobil ve hafif ticari araç dış satımının yüzde 44,41'inin gerçekleştirildiği Bursa'dan, günde bin 753, saatte 73 araba ihraç edildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:30:39 Güncelleme: 12:42:17 AA

Otomotiv devleri OYAK Renault ve Tofaş'a ev sahipliği yapan Bursa'da, yılın ilk çeyreğinde, saatte 88 adet araba üretildi, bunların 73'ü ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisinin, ocak-mart döneminde traktör hariç 424 bin 219 adetlik üretiminin yüzde 22,77'sini, 355 bin 399 adetlik ihracatının ise yüzde 22,31'ini tek başına gerçekleştiren OYAK Renault, iki kategoride de yılın ilk çeyreğini lider kapattı.

OYAK Renault'un ardından yine Bursa'da üretim yapan Tofaş da her iki kategoride ikinci sırada yer aldı. Adet bazındaki toplam üretimin yüzde 44,87'sini (190 bin 360 adet), ihracatın ise yüzde 44,41'ini (157 bin 808 adet) karşılayan Bursalı otomotiv devleri, üretim ve ihracata ağırlığını koydu.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, 2016'nın ilk çeyreğinde traktörler hariç toplam 346 bin 126 adet olan üretimini, 2017'nin aynı döneminde yüzde 23 artırarak 424 bin 219'a taşıdı.

Firma bazında, ilk çeyrekte 96 bin 597 adet araç üreten OYAK Renault, toplam üretimin dörtte birine yakınını (yüzde 22,77) tek başına sağlayarak liderliğe yerleşti.

OYAK Renault'u toplamda 93 bin 763 adet ve yüzde 22,10 payla Tofaş, 89 bin 501 adet ve yüzde 21,10 payla Ford Otosan, 72 bin 853 adet ve yüzde 17,17 payla Toyota, 55 bin 980 adet ve yüzde 13,19 payla de Hyundai Assan izledi. Bu rakamlara göre toplam üretimin yüzde 44,87'sinin karşılandığı Bursa'da, günde 2 bin 115, saatte ise 88 araba üretildi.

ÜRETİMDEKİ SIRALAMA, İHRACATTA DA DEĞİŞMEDİ

Türk otomotiv endüstrisi, 2016'nın ocak-mart döneminde traktörler hariç toplamda 266 bin 302 adet olan ihracatını ise bu yılın aynı döneminde yüzde 33'lük artışla 355 bin 399 adede çıkardı.

Firma bazında üretimdeki sıralama, ihracatta da değişmedi. İlk çeyrekte 79 bin 277 adet araç ihraç eden OYAK Renault, toplam ihracatın yaklaşık dörtte birine (yüzde 22,30) imza atarak bu kategoride de birinci oldu.

OYAK Renault'u toplamda 78 bin 531 adet ve yüzde 22,10 payla Tofaş izledi. 75 bin 551 adet ve yüzde 21,26 payla Ford Otosan, 65 bin 548 adet ve yüzde 18,44 payla Toyota ve 51 bin 392 adet ve yüzde 14,46 payla Hyundai Assan da Tofaş'ın arkasından geldi. Ocak-mart döneminde toplam ihracatın yüzde 44,41'ini gerçekleştiren Bursa, günde bin 753, saatte 73 araba ihraç etti.

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