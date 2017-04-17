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Zorunlu Trafik Sigortası
OTOMOBİL

Zorunlu Trafik Sigortası'nda 1 Nisan öncesi poliçeler iptal edilecek mi?

Zorunlu Trafik Sigortası'nda prim fiyatlarına gelen yüzde 100'lük zamın kaldırlması için tepkiler vermişiti. Peki Zorunlu Trafik Sigortası'nda 1 Nisan öncesi poliçeler iptal edilecek mi?

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:46:53 Güncelleme: 15:06:17

Zorunlu Trafik Sigortası'nda prim fiyatlarına yapılan yüzde 100'lük zam, araç sahiplerinin büyük tepkisini çekmişti. Hükümet ise, sigorta şirketlerinin kendilerini daha düzenli bir şirket haline getirmesi ve primlerin makul seviyelere çekilmesini sağlamak için teşvik ve önlemler açıklamıştı.

Trafik Sigorta fiyatlarının hemen hemen kasko fiyatlarından daha fazla olması neredeyse kaçınılmaz olmuştu. Konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hazine Müsteşarlığınca, sigorta sektörü lehine atılan bütün iyi niyetli adımlara rağmen, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle, tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını; Hazine'nin, sektörü rahatlatmak ve yapısal sorunları çözmek amacıyla önemli kanuni düzenlemeler yaptığını; yasal düzenlemelerin ardından primlerin bir miktar düştüğünü, ancak yeterli iyileşmenin sağlanamadığını belirti. Bütün iyi niyetli adımlara ve yaptıkları çağrılara rağmen serbest piyasa şartlarında zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmediği" açıklamalarını yapmıştı.

FAZLA ÖDENEN TRAFİK SİGORTASI PRİMİ İADE EDİLECEK Mİ?

Aynı zamanda Mehmet Şimşek, fazla ödenen trafik sigortası primlerinin iade edilmesi konusunda yaptığı açıklamada, "Yeni uygulamada hasarsızlık kademesine göre belirlenen tavan fiyat üzerinde ödenen primleri geri iade edilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi ise vatandaşlar "Zorunlu Trafik Sigortası'nda 1 Nisan öncesi poliçeler neden iptal edilmiyor?" sorusunu merak ediyor ve hükümetten bu konuyla ilgili açıklama bekliyor.

ESKİ ZORUNLU TRAFİK POLİÇE SAHİPLERİ BU İNDİRİMDEN YARARLANACAK MI?

Şuan veya gelecekte eski zorunlu trafik poliçe sahiplerinin bu indirimden yararlanması pek de mümkün görünmüyor. Zir söz konusu indirim 31 Aralık 2017'e kadar getirilmişti. Hükümet bu indirimleri 2018 içinde devam ettirmek istemezse bu dönem aralığındaki araç sahiplerine bir faydası olmamış oluyor.

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