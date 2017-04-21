Tesla, 53 bin aracını servislere geri çağırdı

Elektrikli otomobil üretisicisi Tesla, Model S ve Model X serisi 53 bin aracına monte edilen el frenlerinde potansiyel bir sorun tespit etti. Bu sorunun özellikle Şubat-Ekim 2016 arasında üretilen araçların yüzde 2'sinde karşılaşılmasına rağmen 53 bin aracını servise geri çağırdı.

El freninde fark edilen küçük bir mandalın kırılması sonucu aracın hareket etmesine engel olabileceğini duyuran Tesla, herhangi bir güvenlik endişesi olmadığını ancak müşterilerin bu olası durumdan etkilenmemeleri için araçlarını servise geri çağırdığını belirtti.

Tesla, aynı zamanda bu dönemde üretilen araçların çok küçük oranında dişli çarkın yanlış imal edildiğini de tespit etti. Bu süre zarfında imal edilen araç sahiplerini kısa sürede servise çağıracaklarını duyurdu.