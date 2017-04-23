İstanbul Auto Show'a damga vuran 11 otomobil

23 Nisan 2017 Pazar, 16:27:33 | Güncelleme: 16:57:54
HABERTURK.COM
Bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘İstanbul Autoshow’ tüm hızıyla devam ediyor. Firmalar bir taraftan yeni piyasaya çıkaracakları modelleri sergilerken, bir yandan da çarpıcı modelleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. İşte haberturk.com Ekonomi Müdürü Eren Güler'in gözünden fuarda en çok dikkat çekmesi beklenen modeller...
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Alfa Romeo Stelvio
Alfa Romeo'nun yeni SUV'u Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow 2017’de tanıtıldı. Kasım ayında Türkiye yollarına çıkacak olan araç için fuarla birlikte siparişler de alınmaya başlandı.
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Alfa Romeo Stelvio biri turbo benzinli, diğeri turbo dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. 2.0 litrelik turbo benzinli motor 280 HP güç üretirken, 2.2 litrelik turbo dizel motor 210 HP güç üretiyor.
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Tamamen yeni 2.0 litrelik turbo benzinli motor 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor ve 230 km/s maksimum hıza ulaşıyor.
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Aston Martin Vulcan
Fuarın en gösterişli otomobillerinden biri olan Aston Martin Vulcan, aynı zamanda fuarın en pahalısı.
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800 beygir gücünde motora sahip aracın yurtdışı fiyatı 2.4 milyon pound.
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7 litrelik V12 motora sahip otomobilden sadece 24 adet üretildi.
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Fiat 124 Spider
Fiat 124 Spider, 50 yıl aradan sonra yenilenen versiyonuyla tekrar yollara çıkıyor. Türkiye prömiyeri fuarda gerçekleştirilen Fiat 124'ün başlangıç fiyatı ise 150 bin TL olarak belirlendi.
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Arkadan itişli yeni Fiat 124 Spider, 1.4 litrelik 140 HP gücündeki turbo beslemeli benzinli motor ve hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneği ile satışa çıktı.
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Fiat 124 Spider, özellikle tasarımı ile fuarı ziyaret edenler tarafından büyük ilgi gördü.
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Ford Mustang
Ford Mustang, Avrupa pazarı ile birlikte Türkiye pazarında da satışa sunulmadan önce ilk kez İstanbul Autoshow’da görücüye çıktı.
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Ford Mustang'in Fastback ve Convertible gövde seçeneklerinin yanında 2.3 litre EcoBoost ve 5.0 litre V8 motor seçenekleri bulunuyor.
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Ford Mustang, ilk kez satışa sunulduğu 1964 yılından bu yana tüm dünyada 9 milyondan fazla satış adedine ulaştı.
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Honda NSX
Tüm ürün gamı ile fuarda yer alan Honda'nın en dikkat çekici modellerin birisi Honda NSX.
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2005 yılından sonra ilk kez üretilen Honda NSX'de 3.5 litre hacimli v6 motor bulunuyor ve bu motor 550 beygir güç üretiyor. NSX 9 ileri vitesli otomatik şanzımana sahip.
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Honda, NSX'in Türkiye satışına fuardan sonra başlayacak.
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Hyundai i30
Hyundai'nin en önemli modellerinden birisi olan i30 yenilendi ve fuarla birlikte satışa çıktı.
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Hyundai i30 75 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla Türk tüketicilerle buluştu.
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İki adet yeni nesil benzinli motor (1.4 MPi- 1.4 T-GDI) ve bir adet de 1.6 litre turbo dizel üniteyle sunulan otomobil 7 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Yeni modelin 4 farklı versiyon seçeneği bulunuyor.
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Jeep Compass
Yeni Jeep Compass’ın Türkiye’deki ilk tanıtımı, İstanbul Autoshow 2017 kapsamında gerçekleştirildi.
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Tamamen yenilenen Jeep Compass, Ekim ayıyla birlikte Türkiye’de satışa sunulacak.
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9 ileri otomatik şanzıman bütün dört tekerlekten çekişli Jeep Compass versiyonlarda standart olarak sunulurken, 4x2 versiyonlarda ise altı kademeli bir otomatik şanzıman bulunuyor.
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Opel Insignia
Opel, önceki versiyonu büyük ilgi gören Insignia'nın yenisi Insignia Grand Sport'u fuarda görücüye çıkardı.
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Yeni Insignia Grand Sport Mayıs sonundan itibaren 1.5 165 hp benzinli, 1.6 136 hp ve 2.0 210 hp dizel motor seçenekleri ile sunulacak. Başlangıç fiyatı ise 118 bin 900 TL olarak belirlendi.
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Yeni modelin Design, Enjoy, Excellence ve Elite olmak üzere dört farklı donanım paketi bulunacak.
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Peugeot 5008
Peugeot, yeni 5008 SUV modelini Türk tüketicisiyle buluşturdu. Yeni model Ekim 2017'de piyasada olacak.
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Önceki versiyona göre 95 kilogram hafifleyen Peugeot 5008'de benzinli PureTech ve dizel BlueHDi motorları yer alıyor.
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Peugeot 5008 SUV'un yedi koltuklu kullanımda 780 litre olan bagaj hacmi beş koltuklu kullanımda 1060 litreye kadar çıkıyor.
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Renault Megane
Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasında üretilen ve geçtiğimiz günlerde Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından yılın otomobilini seçilen yeni Renault Megane, fuarın en çok dikkat çeken otomobillerinden.
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Yeni Megane Sedan Türkiye'de 68 bin 450 TL'den başlayan fiyatlar satışa sunuluyor.
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Yeni Megane Sedan Türkiye'de Joy, Touch, Icon ve GT Line olmak üzere dört farklı donanım paketiyle satışta bulunuyor.
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Toyota Yaris
Toyota, B segmentindeki iddialı modeli Yaris'i yeniledikten sonra Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow’da sergiledi. Yenilenen Yaris 73 bin 150 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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Yaris’in dış ve iç tasarımı iki Türk mühendisin başında olduğu ekip tarafından yenilendi. 90 milyon Euroluk yatırımla geliştirilen Yaris’in dış tasarımı Toyota Avrupa Kıdemli Proje Müdürü Serkan Karaman, iç tasarımı ise Toyota Avrupa Ar-Ge Mühendisi Özgür Taştekin tarafından dizayn edildi.
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Yaris ürün yelpazesi arasında 111 HP’lik 1,5 litre benzinli ve 100 HP’lik 1,5 litre hibrit versiyonunun yanı sıra 69 HP güç üreten 1,0 litre üç silindirli motor da sunulacak. 1,0 litrelik motor, 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, hibrit model e-CVT, yeni 1,5 litrelik benzinli motor ise tercihe göre 6 ileri manuel veya CVT şanzımanla tercih edilebilecek.