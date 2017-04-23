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İstanbul Auto Show'a damga vuran 11 otomobil

23 Nisan 2017 Pazar, 16:27:33 HABERTURK.COM

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘İstanbul Autoshow’ tüm hızıyla devam ediyor. Firmalar bir taraftan yeni piyasaya çıkaracakları modelleri sergilerken, bir yandan da çarpıcı modelleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. İşte haberturk.com Ekonomi Müdürü Eren Güler'in gözünden fuarda en çok dikkat çekmesi beklenen modeller...

  • 1 İstanbul Auto Show'a damga vuran 11 otomobil
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    Alfa Romeo Stelvio

     

    Alfa Romeo'nun yeni SUV'u Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow 2017’de tanıtıldı. Kasım ayında Türkiye yollarına çıkacak olan araç için fuarla birlikte siparişler de alınmaya başlandı.

     

     

     

  • 2 İstanbul Auto Show'a damga vuran 11 otomobil
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    Alfa Romeo Stelvio biri turbo benzinli, diğeri turbo dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. 2.0 litrelik turbo benzinli motor 280 HP güç üretirken, 2.2 litrelik turbo dizel motor 210 HP güç üretiyor. 

     

     

  • 3 İstanbul Auto Show'a damga vuran 11 otomobil
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    Tamamen yeni 2.0 litrelik turbo benzinli motor 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor ve 230 km/s maksimum hıza ulaşıyor. 

  • 4 İstanbul Auto Show'a damga vuran 11 otomobil
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    Aston Martin Vulcan

     

    Fuarın en gösterişli otomobillerinden biri olan Aston Martin Vulcan, aynı zamanda fuarın en pahalısı. 

     

     

     

     

  • 5 İstanbul Auto Show'a damga vuran 11 otomobil
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    800 beygir gücünde motora sahip aracın yurtdışı fiyatı 2.4 milyon pound.  

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