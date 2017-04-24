Larry Page'in uçan otomobili Kitty Hawk yıl sonunda hazır olacak

Google'ın kurucularından Larry Page'in şirketi Alphabet tarafından desteklenen ve "gizemli uçan otomobil startup'ı" olarak nitelendirilen proje, büyük heyecan yaratmış durumda.

haberturk.com'un derlediği habere göre, Kitty Hawk Başkanı Sebastian Thrun'un projenin web sitesinden ilk defa tweet atması heyecanı daha da artırdı. Web sitesine eklenen videoda, uçan otomobilin prototipi ve nasıl çalıştığı görülebiliyor.

Videoda, uçan otmobil California'daki bir göl üzerinde test uçuşu yapıyor.

KULLANIMI KOLAY VE GÜVENLİ

Uçan bir jetskiye benzeyen Kitty Hawk elektirkle çalışan bir hava aracı. "Güvenli ve test edilmiş bir araç" olarak nitelenen Kitty Hawk', ABD'de yerleşimin yoğun olmadığı bölgelerde pilotluk lisansı olmadan kullanılabilecek.

Kitty Hawk'ı kullanmak, sadece birkaç saatlik denemeyle öğrenilebiliyor. 100 kilo ağırlığındaki Kitty Hawk, saatte 40 kilometre hızla yol alabiliyor.

Prototipi inceleyen uzmanlara göre, Kitty Hawk bir oyuncak helikoptere de benzetilebilir.

Google'ın kurucularından ve Alphabet'in CEO'su olan Larry Page, Kitty Hawk dışında, uçan otomobillerle ilgili çalışma yürüten bir başka şirket olan Zee.Aero'ya da destek veriyor. Page'in iki şirkete toplam 100 milyon dolar fon sağladığı söyleniyor.

Şirket, Kitty Hawk'ın fiyatını henüz açıklamadı ancak 100 dolarlık ön ödeme yapanlara 2 bin dolarlık indirim ve test uçuşu fırsatı sağlanacağı belirtildi.