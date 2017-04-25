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Google, Waymo, sürücüsüz otomobil
OTOMOBİL

Google sürücüsüz otomobilini yüzlerce kişinin katılımıyla deniyor

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sürücüsüz otomobil firması Waymo, bu yıl satışa sunulması planlanan ilk sürücüsüz otomobilini, ABD'nin Phoenix kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla test etmeye başladı.

25 Nisan 2017 Salı, 15:46:30 Güncelleme: 16:38:24 HABERTURK.COM

Potansiyel müşterileri belirlemek üzere başlatılan test sürüşlerine katılanlar, kendi algılama ve navigasyon sistemine sahip sürücüsüz araçların özelliklerini yakından görecek.

haberturk.com'un derlediği habere göre, Alphabet'in sürücüsüz otomobil firması Waymo, Google'ın 10 yıldır geliştirdiği teknolojiyi ticari dünyaya tanıtmak için yeni bir adım attı. Waymo'dan yapılan açıklamada, Arizona'nın Phoenix kentinde başlayan test sürüşlerine yüzlerce ailenin katılmasının beklendiği belirtildi. Şirket, katılımcıların test bölgesine gelişini sağlamak amacyla 500 kişilik minivan filosu kurdu.

EN GENİŞ KATILIMLI TEST SÜRÜŞÜ

Bu, bugüne kadar sürücüsüz otomobillerin denendiği en geniş katılımlı test sürüşü olacak. Waymo CEO'su John Krafcik, son bir ayda Phoenix'te yaşayan ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen küçük çaplı denemelerde, sürücüsüz araçların test edildiğini duyurdu. Farklı kesimlerden ve farklı ulaşım ihtiyaçlarına sahip kişilerin katılımıyla kapsamlı test sürüşleri gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Krafcik, "Böylece insanların sürücüsüz otomobillerde neye ihtiyaç duyduklarını öğreneceğiz" dedi. 

Test sürüşlerine katılmak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması ve Phoenix'te yaşamaları gerekiyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen testlerde, Waymo'nun sürücüsüz otomobillerinin kamusal alanda 4 milyon kilometre yol yaptığı ve 14 defa kaza geçirdiği belirtildi.

İngiltere, önceki gün sürücüsüz araçları 2019 yılına dek kamuya açık yollarda kullanmayı planladığını açıklamıştı.

 

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