Fiat Egea'ya Avusturya'dan iki ödül geldi

Avrupa’da Tipo adıyla satışa sunulan Fiat Egea’nın sedan ve station wagon karoserli versiyonları, ÖAMTC (Österreichische Automobil, Motorrad und Touring Club) tarafından düzenlenen yarışmada birincilik ödüllerine layık görüldü.

Fiat’ın kompakt sınıftaki oyuncusu Egea, 2016 yılında yollarla buluşan 47 yeni otomobilin katıldığı ve altı kategoride değerlenedirildiği yarışmada, kompakt sınıf sedan ve station wagon kategorisinde Marcus Ödülleri’ni kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Marcus Ödülleri’nde Fiat Egea/Tipo Sedan 1.3 MultiJet II, yedi rakibini geride bırakmayı başardı. Diğer yandan Fiat Egea/Tipo Station Wagon 1.3 MultiJet II modeli de dokuz model arasından yine büyük ödüle layık görülen otomobil oldu.

ÖAMTC uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, her modelin işletme maliyetleri pratik ve kapsamlı bir formülle hesaplanıyor ve her kategoride aylık işletme maliyeti en düşük olan yeni model ödülün kazananı oluyor. Ödüller verilirken, otomobillerin en düşük işletme maliyetini sunması gibi, belirli güvenlik kriterlerine de sahip olması gerekiyor.