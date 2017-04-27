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27 NİSAN 2017
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Otomobil firmaları ihracatta hız sınırını aştı

Firmalar, yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre adet bazında binek otomobil ihracatlarını yüzde 300'e varan oranlarda artırdı

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:17:30 Güncelleme: 12:01:35 AA

Türkiye'de üretim yapan otomotiv ana sanayi firmaları, yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre, adet bazında binek otomobil ihracatlarını yüzde 300'e varan oranlarda artırdı.

Oyak Renault yüzde 31,8'lik artış ve 79 bin 277 adetlik dış satım ile liderliğini korurken, Tofaş yüzde 141, Toyota ise yüzde 300'lük ihracat artış oranı yakaladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, sektör, 2016 ocak-mart döneminde, binek otomobilde 159 bin 401 adetlik dış satımını, 2017'nin aynı döneminde yüzde 59,8'lik artışla 254 bin 796 adede taşıdı.

Sektörün başarısında, firmaların dikkati çeken ihracat performansları etkili oldu. Yılın ilk çeyreğinde, biri dışında tüm firmalar, binek otomobil ihracatlarını artırırken, bazıları rakamlarını adeta katladı.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATININ LİDERİ OYAK RENAULT

Oyak Renault, geçen yılın ilk çeyreğinde, 60 bin 118 adet olan dış satımını, bu yılın aynı döneminde 79 bin 277'ye çıkardı.

Bu dönemde yüzde 31,8'lik ihracat artışına imza atan firma, yıllardır sürdürdüğü liderliğini daha da geliştirerek, korudu.

TOFAŞ'TAN YÜZDE 141, TOYOTA'DAN YÜZDE 300 İHRACAT ARTIŞI

Binek otomobilde, ilk çeyrekteki en iyi performansı ise Toyota gösterdi. 2016'nın ocak-mart döneminde sadece 16 bin 365 adet olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde yüzde 300,5'lik rekor artışla 65 bin 548 adede ulaştıran Toyota, bu sonuçla Oyak Renault'un ardından ikinciliğe yerleşti.

Tofaş da geçen yılın ilk çeyreğinde 21 bin 370 adet olan ihracatını, yüzde 141,8'lik artışla 51 bin 684 adede çıkardı. Firma, bu sonuçla üçüncü sırada yer buldu.

Ford Otosan'ın ihracatı yüzde 16, Honda Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 160,7 arttı.

Ocak-mart döneminde ihracatı gerileyen tek firma ise Hyundai Assan oldu. Firmanın, geçen yılın ilk çeyreğinde 56 bin 450 adet olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,9'luk düşüşle 51 bin 392'ye geriledi.

OTOMOBİL İHRACATININ YARISINDAN FAZLASI BURSA İMZALI

Türkiye'de üretim yapan otomotiv ana sanayi firmalarının, 2017'nin ilk çeyreğindeki toplam 254 bin 796 adetlik binek otomobil ihracatının, 130 bin 961'i Oyak Renault ve Tofaş tarafından gerçekleştirildi.

Bu dönemdeki toplam binek otomobil ihracatının yarısından fazlasına (yüzde 51,40) Bursalı firmalar imza attı.

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