"Sigorta şirketleri tavan fiyatta zorluk çıkartmayı sürdürüyor"

Tüketici dernekleri temsilcileri, zorunlu trafik sigortasında bir süre önce başlayan "tavan fiyat" uygulaması sonrası sigorta şirketlerinin zorluk çıkarmaya devam ettiğini bildirdi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) poliçelerinde, 12 Nisan'dan itibaren uygulanmak üzere tavan fiyat uygulaması getirildiğini ve sigorta fiyatının belirlenmesinin yeni esaslara bağlandığını anımsattı.

Yeni uygulama sonrası, sigorta şirketlerinin 3-4 ay taksit uygulamasını kaldırarak nakit ya da kredi kartına tek çekim uygulamasına başladığını, nakit ya da kredi kartına tek çekimin vatandaşların mağdur olmasına ve tepkisine neden olduğunu belirten Küçük, Hazine Müsteşarlığı tarafından zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem yapılacağının duyurulduğunu bildirdi.

Gelinen noktada, vatandaşların zorunlu trafik sigortası yaptırırken şirketlerin teklif vermemesi ve sigorta yapmaktan kaçınması durumunun devam ettiğini ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

"Hazine Müsteşarlığının uyarısına rağmen maalesef şirketler, zorunlu trafik sigortası teklifi vermede ve bu sigortayı yapmakta zorluk çıkarmakta. Bazı bahanelerle işi yokuşa sürmekteler. Bunlardan bazıları 'sistemde arıza olduğunun belirtilmesi', 'mevcut sistemlerinin tavan fiyat uygulamasına uyumlu hale getirilmesi nedeniyle düzeltiliyor denilmesi', 'acente ile merkez arasındaki bağlantının kapalı olduğunun söylenmesi...'

Ayrıca, kredi kartına 3-4 taksit kaldırılıp nakit ya da tek çekim uygulamasına geçilmesi, onaya gönderilen poliçeye onay verilmemesi ya da onay süresinin uzaması, poliçesi düzenlenecek olan araçların fotoğraflarının istenmesi, ehliyet ya da ruhsatlarını sisteme yükletme yoluyla işlemlerin artırılması, ferdi kaza, konut sigortası gibi ek poliçeler istenerek sigortanın daha pahalı hale getirilmesi, tüketicilere maliyetlerin artırılması gibi durumlarla şirketler sigorta yapmaktan kaçınıyor."

"BAZI SİGORTA ŞİRKETLERİ TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ TANZİMİNDE GÜÇLÜKLER ÇIKARIYOR"

Levent Küçük, Hazine Müsteşarlığının uyarı ve bilgilendirmesine karşın bazı sigorta şirketlerinin trafik sigortası poliçesi tanziminde güçlükler çıkardığını ve yeni fiyat uygulama konusunda direnç gösterdiğini, böylece getirilen yeni düzenlemenin hayata geçirilmediğini, tüketicilerin mağdur olduğunu anlattı.

Küçük, "Yaptırılması zorunlu olan ve yaptırılmaması halinde vatandaşlar açısından yaptırımları olan trafik sigortasının süresinde yaptırılamaması mağduriyetleri daha da artırmaktadır. Bu nedenle başta ilgili bakanlık olmak üzere konuya ilişkin tüm kamu kurumlarının gerekli tedbirleri alması ve tüketici mağduriyetlerinin hemen giderilmesi gerekiyor. Vatandaşların Hazine Müsteşarlığına şikayet ve başvuru yollarının kolaylaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

Rekabet Kurumunun acilen devreye girerek sigorta şirketlerinin piyasa işlerliğini ve rekabeti bozucu girişimde bulunup bulunmadığını araştırması gerektiğini vurgulayan Küçük, zorunlu trafik sigortası poliçesi tanziminde zorluk yaşayan vatandaşların bu durumu Hazine Müsteşarlığına bildirmesi, şikayet ve başvuruların hemen sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

"TEKLİF ALMAMA KONUSUNDA ŞİKAYETLER ARTIYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Üyesi Murat Emergen de son günlerde zorunlu trafik sigortası yaptıramama ve bu konuda teklif alamama konularında şikayetlerin arttığını, bazı şirketlerin ise zararda olduklarını iddia edip sigorta yapmadığını belirterek, "Uygulamanın başladığı 12 Nisan'dan beri sektörün önde gelen şirketleri dahil büyük bir kesim, tavan fiyattan poliçe tanzim etmemek için türlü bahaneler üretmekte." dedi.

Aradan geçen 15 güne rağmen şirketlerin hala "programlarını revize edemedikleri", "güncelleyemedikleri" veya "sistemlerde hata olduğu" gerekçeleriyle sigorta teklifi vermediğini ve poliçe tanzim etmediğini savunan Emergen, "Bazı şirketler de keyfekeder ve hiçbir dayanak göstermeden, hiçbir hasar verisine dayanmaksızın 'Ben bu aracı istemiyorum' diye poliçe tanzim etmemektedir. Bazı şirketler acentelerinde poliçesi yapılacak aracın ruhsat fotokopilerinin resmini görmeden poliçe yapmazken, kafalarına göre bazı araçların 4 tarafından çekilmiş resimlerinin gönderilmesi sonucu yine keyfe göre ya onay vermekte ya da onay vermemektedir." ifadelerini kullandı.