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27 NİSAN 2017
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Volkswagen, Ducati
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Volkswagen, İtalyan firması Ducati'yi satıyor

Emisyon skandalı nedeniyle zor günler geçiren Alman otomotiv firması Volkswagen, 90 yıllık İtalyan motosiklet üreticisi Ducati'nin satışı için düğmeye bastı.

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:25:54 Güncelleme: 12:28:23 HABERTURK.COM

haberturk.com'un Reuters'a dayandırarak derlediği habere göre, emisyon skandalı sonrası yeni operasyonlara yönelen Volkswagen, Ducati'nin satılması dahil bir dizi startejik satış için yatırım bankası Evercore'a talimat verdi. Bazı potansiyel alıcılarla görüşmeler sürerken satış konusunda henüz nihai bir karar alınmadı.

Volkswagen'ın Audi birimi, 2012'de Ducati'yi 860 milyon euro'ya satın almıştı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Ducati'nin yıllık kârı 100 milyon euro'yu, toplam değeri ise 1, milyar euro'yu buluyor.

Dünya çapında sattığı yaklaşık 11 milyon aracın emisyon testlerinin yanıltıcı yazılım içerdiğini kabul eden Volkswagen, Avrupa Birliği ülkelerinde sattığı 8,5 milyon aracı geri çağıracağını duyurmuştu. Büyük maddi kayıp yaşayan şirket, binlerce kişiyi işten çıkararak kesintiye gitme kararı almıştı. Volkswagen'ın kayıplarını azaltmak amacıyla elektrikli otomobil gibi kârını artıracak farklı teknolojilere yöneldiği belirtiliyor.

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