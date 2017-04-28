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Volkswagen’e Kanada’da 2.1 milyar dolarlık ceza verildi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in adı emisyon skandalına karışmıştı

28 Nisan 2017 Cuma, 21:40:46 Güncelleme: 21:47:20 AA

Yanıltıcı yazılım kullanarak emisyon testi sonuçlarını değiştirdiği ortaya çıkan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Kanada’daki 105 bin kişiye 2.1 milyar dolar ceza ödeyecek.

Ontario Yüksek Mahkemesi’nde daha önce açılan davaya bakan Hakim Edward Belobaba, emisyon skandalına karışan 2 litrelik dizel motorlu Volkswagen ve Audi araçları satın alan veya lease yoluyla kiralayan 105 bin kişiye, 5 bin 100 ila 8 bin dolar arası ödeme yapılmasına hükmetti.

Kanada’nın Quebec ve Ontario eyaletlerindeki yüksek mahkemelerde açılan davaların ardından 2.1 milyar dolarlık uzlaşma paketini kabul eden Volkswagen, belirlenen cezaları bugünden itibaren ödemeye başlayacak.



Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in 2015 yılında Kanada’da sattığı bazı araçlarda yanıltıcı bir yazılımla emisyon testlerinde manipülasyon yaptığı ve bu şekilde çevreyi 40 kat daha fazla kirlettiği açıklanmıştı.

Bunun ardından Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracının emisyon testi manipülasyonuna neden olan yazılımla donatıldığını kabul etmiş ve zararın karşılanması için 6,5 milyar avroluk bütçe ayırdığını duyurmuştu.

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