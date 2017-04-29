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29 NİSAN 2017
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Volkswagen, emisyon, Kanada
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Volkswagen Kanada’da 105 bin kişiye 2,1 milyon dolar ödeyecek

Yanıltıcı yazılım kullanarak emisyon testi sonuçlarını değiştirdiği ortaya çıkan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Kanada’da araba sattığı 105 bin kişiye toplam 2,1 milyar dolar ödeyecek.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:30:54 Güncelleme: 12:34:19 HABERTURK.COM

Yanıltıcı yazılım kullanarak emisyon testi sonuçlarını değiştirdiği ortaya çıkan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Kanada’da araba sattığı 105 bin kişiye toplam 2,1 milyar dolar ödeyecek.

Kanada Yüksek Mahkemesi, emisyon skandalı yapıldığı belirlenen 2 litrelik dizel motora sahip Volkswagen ve Audi araçlarını satın alan ya da kiralayan 105 bin kişiye şirket tarafından para ödemesine karar verdi. Buna göre Volkswagen, her bir kişiye 5 bin ila 8 bin dolar arasında para ödemek zorunda kalacak. Ayrıca birçok kişi dilerse arabayı iade edebilecek ya da emisyon yazılımıyla ilgili düzenleme yapılmasını talep edebilecek.

Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon aracın yazılımında hile yapıldığını kabul etmiş ve zararın karşılanması için 6,5 milyar euro bütçe ayırdığını duyurmuştu.

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