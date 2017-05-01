OTOMOBİL
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Edirne'den Kars'a "patpat" satıyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:36:48 AA

Afyonkarahisar'da bir tamirci, ucuzluğu ve taşımadaki düşük maliyeti nedeniyle "çiftçi dostu" olarak bilinen "patpatı" 42 yıldır üreterek Edirne'den Kars'a Türkiye'nin birçok iline gönderiyor

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    Çobanlar ilçesinde tamircilik yapan Ali Buldan (70), at arabası tamirciliği ile başladığı mesleğini, çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği, "patpat" olarak tabir edilen aracın imalatı ile sürdürüyor.

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    Buldan, at arabası tamirciliğini, mesleği kendisine öğreten babası vefat ettikten sonra bir süre daha devam ettirdiğini söyledi.

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    Daha sonra yurt dışına çalışmak için gittiğini, baba mesleğini ise ağabeyi Osman Buldan'ın bir süre sürdürdüğünü anlatan Buldan, ağabeyinin ilçede ilk patpatı 1975 yılında yaptığını anlattı.

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    SANAYİDEKİ USTALARIN ÇOĞU ONUN ÇIRAĞI

    Aynı yıl yurt dışından döndükten sonra ağabeyi ile patpat üretimi yapmaya başladığını belirten Buldan, "Burada çok sayıda çırağımız oldu. Şimdi sanayide bu işi yapan 20 civarında kişi var. Çoğu benim çırağım ya da çırağımın çırağıdır." dedi.

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    Buldan, ağabeyini 2002 yılında kaybettiğini, çocukları ile üretime devam ettiklerini ifade etti. Bir aracın yapımının bir hafta ila 10 gün sürdüğünü dile getiren Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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