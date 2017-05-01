Edirne'den Kars'a "patpat" satıyor

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"Eski veya kaza yapmış araçların diferansiyeli, şaftı, balatası, ön takımlarını, yani hurdalarını kullanıyoruz. Bazılarının ufak tefek tadilatlarını yapıyoruz. Patpatlarda kullandığımız motorlar ise rahmetli Necmettin Erbakan'ın ürettiği su motorları. Vatandaşlar bunları görünce heves ediyor. Araçların maliyeti, kullanılan malzemenin eski veya yeni olmasına göre değişiyor. Pancar motoru olduğu zaman, eski motor 500 liraya da bin liraya da alınabiliyor. Yeni motorlar olursa tabii fiyatı daha fazla oluyor. Yeni malzemelerden yapılmış damperli bir patpatın fiyatı 15-16 bin lirayı buluyor. Eski malzemeden yapılan bir patpat ise 8 bin liraya mal oluyor."